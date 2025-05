Джо Байдън се появи публично за първи път след разкритието за рака си

Б ившият президент на САЩ Джо Байдън направи първата си публична поява, след като сподели съкрушителната новина за здравословното си състояние. Той присъства на дипломирането на своя внук Робърт Хънтър Байдън II от гимназията „Солсбъри“ в Солсбъри, щата Кънектикът.

По време на тържеството Байдън позира за снимки със своя внук, дъщеря си Ашли и съпругата си Джил Байдън, бившата първа дама.

„Поздравления, Хънтър – толкова се гордеем с теб“, написа Джил Байдън под една от снимките.

Само седмица по-рано бившият президент разкри, че се бори с „агресивна“ форма на рак на простатата, който вече е метастазирал в костите. Новината стана публична дни преди излизането на книгата „Първородният грях“, в която се твърди, че има „прикриване“ на здравословния му упадък. Болестта е оценена с 9 по скалата на Глийсън – почти най-високият възможен резултат, като максимумът е 10.

Робърт Хънтър Байдън II е 18-годишният син на покойния Бо Байдън, който почина от рак на мозъка през 2015 г., и Хали Байдън. След смъртта на Бо, Хали имаше връзка с брата му Хънтър Байдън. По време на съдебния процес срещу Хънтър миналата година, тя свидетелства, че именно той я е запознал с употребата на крек кокаин.

Въпреки публичните скандали, Хали Байдън изглежда е запазила определени отношения със семейство Байдън, макар че впоследствие се омъжи за финансовия брокер от Синсинати – Джон Хопкинс Анинг.

Освен че присъства на дипломирането на внука си, Байдън бе заснет и от потребители на TikTok, докато се разхожда из неидентифицирано летище. Малко преди церемонията, той бе видян в ресторант „Уудланд“ заедно с други членове на семейството.

„Той беше изключително любезен и внимателен в разговорите си с персонала и гостите“, съобщиха от ресторанта в своя Instagram профил. „Поздравления за внука му по случай дипломирането.“

Наскоро след обявяването на диагнозата, 46-ият президент публикува снимка, на която позира усмихнат до съпругата си Джил и тяхната котка, като благодари на хората за подкрепата: „Ракът засяга всички нас. Както и много от вас, Джил и аз научихме, че сме най-силни там, където сме били наранени най-дълбоко. Благодаря ви, че ни дарявате с любов и подкрепа“, написа той.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU