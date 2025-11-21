Автобус в Камбоджа падна от мост, загинаха 16 пътници

П ътнически автобус в Камбоджа е паднал от мост в река, като са загинали най-малко 16 пътници, а други двадесет са ранени, съобщи Асошиейтед прес.

29 загинаха в автобусна катастрофа в Тайланд

Автобусът пътувал от Сием Реап, където се намира легендарният храмов комплекс Ангкор Ват, към столицата Пномпен, когато се преобърнал в централната провинция Кампонг Том, съобщи по телефона за Асошиейтед Прес заместник-началникът на полицията в района, Сив Сованна.

Той съобщи, че броят на жертвите е нараснал от 13 на 16, след като спасителите приключили търсенето в четвъртък вечерта.

Стотици загинали при блъсканица в Камбоджа

Предварителното разследване сочи, че шофьорът е бил сънен при нощното си заминаване от Сием Реап, за което обикновено се изискват около 5 часа и половина път, каза Сив Сована. Той не посочи дали шофьорът е сред загиналите.

Автобус падна в езеро в Китай, 21 души са загинали

Смята се, че в автобуса са пътували около 40 пътници. Всички са били камбоджанци, съобщи полицията.

Пътните инциденти в Камбоджа са отнели живота на 1509 души през 2024 г., а през първите девет месеца на 2025 г. в страната са загинали 1062 души, според министерството на благоустройството и транспорта.