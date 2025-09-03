Автобус се преобърна в Турция, десетки ранени

П ътнически автобус загуби управление и се преобърна в района на Шанлъурфа (град в Югоизточна Турция – бел.ред.). 30 души бяха ранени при катастрофата и откарани в болници в града, съобщи „ТРТ Хабер“.
Инцидентът е станал близо до разклона Суруч, по участъка Шанлъурфа–Газиантеп на магистралата Тарсус–Адана–Газиантеп.
След подаден сигнал на място са изпратени екипи на полицията, жандармерията, здравните и пожарните служби. Медицинските екипи транспортираха пострадалите до различни болници в района.
Според информацията автобусът е пътувал по маршрута Ван – Хатай.
Валията на Шанлъурфа Хасан Шълдак посети ранените в болницата и се осведоми за състоянието им. В публикация в социалната мрежа X той написа:
„30 души бяха ранени, след като пътнически автобус излезе от пътя и се преобърна. Нашите ранени бяха транспортирани в болници възможно най-бързо и получиха лечение. С изключение на един пътник общото здравословно състояние на пострадалите е добро. Желая бързо възстановяване на всички наши граждани“.
Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolunda Karaköprü İlçemiz sınırlarında sabah saatlerinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 30 vatandaşımız yaralanmıştır.— Hasan ŞILDAK (@hasansildak) September 3, 2025
Yaralılarımız en hızlı şekilde hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır.
1… pic.twitter.com/d9ADARC9DK