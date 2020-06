Автобус падна от мост във Варшава, жертви

Д вама души загинаха, след като автобус на градския транспорт падна днес от мост в полската столица Варшава, предаде ТАСС, като се позова на спасителните служби.

"Автобусът е на две части. Предната е паднала от моста, а задната останала горе. Близо 20 души са ранени, а двама са загинали", съобщи пред журналисти представителят на държавната противопожарна служба Михал Конопка.

Инцидентът е станал на моста Грот-Ровецки.

По последни данни в автобуса е имало около 40 души.

