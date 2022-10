Атака в Милано - загинал и играч на "Арсенал" сред ранените

Е дин човек беше убит, а други четирима ранени, включително испанският футболист на "Арсенал" Пабло Мари, при нападение с нож в търговски център близо до Милано.

Задържан е 46-годишен заподозрян. Все още не е ясен мотивът за нападението, предава Би Би Си.

Нападателят е страдал от депресия, съобщават италианските медии.

Загиналият е служител в супермаркета, където е извършено нападението. Ранените са мъже на 30, 40 и 80 години, както и 29-годишният Мари.

Арестуваният грабнал нож от рафта в магазина и започнал да атакува клиенти.

Monza CEO Adriano Galliani: “Pablo Marì is not in danger as his injuries are not life-threatening. We hope to see him back soon”.



Pablo Marì was amongst six people stabbed in a mall in Milan tonight.



Get well soon, @PabloMV5! 🙏🏻 pic.twitter.com/PyO1mG9fmN