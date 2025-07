Арести в Турция заради карикатура на пророка Мохамед

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган осъди карикатура в сатирично списание като „гнусна провокация“, защото изглежда изобразява пророците Мохамед и Моисей, което засили възмущението на религиозните консерватори, пише английското издание The Guardian.

Карикатурата, публикувана няколко дни след края на 12-дневния конфликт между Израел и Иран,

изглежда показва Мохамед, главния пророк на исляма, и Моисей, един от най-важните пророци на юдаизма, да се ръкуват в небето, докато ракети летят отдолу във военна сцена.

Четирима карикатуристи бяха арестувани в понеделник заради илюстрацията.

Turkish authorities detained three people over a satirical drawing published by weekly magazine Leman allegedly depicting Prophets Moses and Muhammad shaking hands in the sky, while missiles flew below https://t.co/sOIpJj2E2X pic.twitter.com/tghqZrsly2

Тя беше критикувана от религиозните консерватори и от управляващата партия на Ердоган, която я нарече „ислямофобско престъпление от омраза“, въпреки че списанието, което я публикува, LeMan, се извини на читателите, които се почувстваха обидени, и заяви, че рисунката е била погрешно разбрана.

„Няма да позволим на никого да говори против нашите свещени ценности“, каза Ердоган в телевизионно обръщение, добавяйки, че властите ще следят отблизо съдебния процес. „Тези, които проявяват неуважение към нашия пророк и други пророци, ще бъдат подведени под отговорност пред закона“, каза той. Ердоган и неговата Партия на справедливостта и развитието (ПСР), вкоренена в исляма, редовно критикуват това, което нарича ислямофобски действия в широко светска Турция и в цяла Европа. Благочестивите мюсюлмани смятат изображенията на пророка Мохамед за богохулни.

В изявление, публикувано в социалната мрежа X, ЛеМан каза: „Творбата не се отнася по никакъв начин до пророка Мохамед.

Карикатуристът Доган Пехлеван се е опитал да подчертае „страданието на мюсюлманин, убит при израелски атаки“, се казва в изданието, добавяйки, че не е имало намерение да се обиди ислямът или неговият пророк“.

A group of Turkish citizens attacked the offices of the satirical newspaper Leman in Istanbul following the publication of a cartoon depicting the Prophets Muhammad and Moses shaking hands as Israeli bombs fall on the Gaza Strip.



The image sparked outrage among some for its… pic.twitter.com/6ArAabL89o