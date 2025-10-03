Свят

Амеба, която "изяжда мозъка": В Индия избухна рядка форма на енцефалит

От началото на тази година са регистрирани около 69 случая на първичен амебен менингоенцефалит

3 октомври 2025, 06:24
Амеба, която "изяжда мозъка": В Индия избухна рядка форма на енцефалит
Източник: iStock/Getty Images

В южния индийски щат Керала от началото на годината са регистрирани 69 случая на амебен менингоенцефалит, което е довело до 19 смъртни случая, включително тримесечно бебе. Тази рядка инфекция се причинява от амебата Naegleria fowleri, която живее във сладководни води. Това предаде Ukrainian National News (UNN).

В южния индийски щат Керала от началото на тази година са регистрирани около 69 случая на първичен амебен менингоенцефалит (ПАМ), включително 19 смъртни случая, съобщи в сряда министърът на здравеопазването на щата по време на заседание на държавното събрание.

Посочва се, че три от смъртните случаи, включително смъртта на тримесечното бебе, са настъпили през последния месец.

Рядката, но смъртоносна форма на енцефалит се причинява от Naegleria fowleri, широко известна като амеба, която "изяжда мозъка".

Това е рядка, но смъртоносна инфекция на централната нервна система, причинена от свободноживеещи амеби, които обитават сладки води, езера и реки, се посочва в правителствен документ.

"За разлика от миналата година, не наблюдаваме клъстери, свързани с един и същ водоизточник. Това са единични, изолирани случаи, което усложни нашите епидемиологични разследвания", цитира министъра Вина Джордж новинарската агенция NDTV.

Според агенцията миналата година в щата са регистрирани девет смъртни случая. Правителството е започнало хлориране на кладенци, водохранилища и обществени места за къпане, както и на местата, където хората могат да влязат в контакт с амебата.

В световен мащаб процентът на оцеляване при пациенти със заболяването е около 3%, но благодарение на напреднали методи за тестове и диагностика в Керала той е достигнал 24%, цитират Джордж местните медии.

"Промените в климата, които повишават температурата на водата, и горещото време, което насърчава повече хора да използват водата за рекреация, вероятно ще увеличат броя на случаите на контакт с този патоген", се посочва в правителствения документ, публикуван миналата година.

Вижте в нашата галерия - 10 болести, които могат да ви убият в рамките на 24 часа:

10 болести, които могат да ви убият в рамките на 24 часа
10 снимки
болести
болести
болести
болести
Източник: Ukrainian National News (UNN)    
Керала Индия Амебен менингоенцефалит Naegleria fowleri Мозъкоядна амеба Сладководни води Инфекции Смъртни случаи Обществено здраве Климатични
Последвайте ни

По темата

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара

Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара

Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара

Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара

Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция

Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция

България е на 56-то място по икономическа свобода в света

България е на 56-то място по икономическа свобода в света

pariteni.bg
Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 14 часа
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 10 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 13 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 8 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 4 минути

Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула"

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

България Преди 16 минути

То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост

Портрет на цар Фердинанд

3 октомври: Абдикацията, която променя историята на България завинаги

Любопитно Преди 44 минути

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Технологии Преди 1 час

Защитават ли телефона по-добре или са само суета

Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата

Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата

България Преди 7 часа

Отличието ѝ беше връчено от британския посланик Натаниел Копси на церемония в София

Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

България Преди 7 часа

От Фискалния съвет предупредиха, че ако всички заложени разходи се изпълнят, дупката в бюджета ще надхвърли 6,5 млрд. лева

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Подарък от съдбата върна д-р Коеджикова и Александра обратно в голямата игра

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Свят Преди 7 часа

Около 76 000 полицейски служители бяха мобилизирани от властите, за да поддържат реда

Издирват момиче на 20 години от Стара Загора

Издирват момиче на 20 години от Стара Загора

България Преди 10 часа

Последният контакт с нея е от събота вечерта

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

България Преди 11 часа

Депутатите гласуваха промяната в закона последователно на първо и на второ четене

Израелски танкове блокираха Газа

Израелски танкове блокираха Газа

Свят Преди 11 часа

ООН: Блокадата на Газа е незаконна

Легендарно предизвикателство се превръща в ключ към спасението в “Игри на волята”

Легендарно предизвикателство се превръща в ключ към спасението в “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Новодошлата на Блатото Александра с важна роля при елиминациите на изгнаниците

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 12 часа

Съперничеството между Стоянов и Иван продължава

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Свят Преди 13 часа

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството на САЩ от 1981 г. насам

Криза с приемната грижа: стотици деца заплашени да се върнат в домове за сираци

Криза с приемната грижа: стотици деца заплашени да се върнат в домове за сираци

България Преди 13 часа

В София са нужни 400, но функционират едва 29 приемни семейства

На първо четене: До 5 години затвор за домове за възрастни без лиценз

На първо четене: До 5 години затвор за домове за възрастни без лиценз

България Преди 13 часа

Предложението на Министерския съвет предвижда наказание до три години лишаване от свобода или пробация за управители на домове, които не спазват стандартите за качество на услугите

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

Вердон: Бетис нямаше много чисти положения

Gong.bg

Везенков и Олимпиакос допуснаха поражение от Реал Мадрид в Евролигата

Gong.bg

Над 200 л/м² за пет часа: Обсъждат дали да обявят бедствено положение в община Царево

Nova.bg

Сняг, силен вятър и интензивни валежи в петък

Nova.bg