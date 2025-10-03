Амеба, която "изяжда мозъка": В Индия избухна рядка форма на енцефалит

В южния индийски щат Керала от началото на годината са регистрирани 69 случая на амебен менингоенцефалит, което е довело до 19 смъртни случая, включително тримесечно бебе. Тази рядка инфекция се причинява от амебата Naegleria fowleri, която живее във сладководни води. Това предаде Ukrainian National News (UNN).

В южния индийски щат Керала от началото на тази година са регистрирани около 69 случая на първичен амебен менингоенцефалит (ПАМ), включително 19 смъртни случая, съобщи в сряда министърът на здравеопазването на щата по време на заседание на държавното събрание.

Посочва се, че три от смъртните случаи, включително смъртта на тримесечното бебе, са настъпили през последния месец.

Amoebic Meningoencephalitis outbreak in Kerala: Kozhikode Corporation carries out prevention activities#Kerala pic.twitter.com/eoE6fNwwmy — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) October 1, 2025

Рядката, но смъртоносна форма на енцефалит се причинява от Naegleria fowleri, широко известна като амеба, която "изяжда мозъка".

Това е рядка, но смъртоносна инфекция на централната нервна система, причинена от свободноживеещи амеби, които обитават сладки води, езера и реки, се посочва в правителствен документ.

"За разлика от миналата година, не наблюдаваме клъстери, свързани с един и същ водоизточник. Това са единични, изолирани случаи, което усложни нашите епидемиологични разследвания", цитира министъра Вина Джордж новинарската агенция NDTV.

Kerala’s outbreak of the deadly brain-eating amoeba has killed 21 people — and now rights groups warn untreated water in police cannons could put protesters at riskhttps://t.co/s55O6FKrIa

🖋️ @KAShaji123 pic.twitter.com/OrCgGLeEN1 — Down To Earth (@down2earthindia) October 1, 2025

Според агенцията миналата година в щата са регистрирани девет смъртни случая. Правителството е започнало хлориране на кладенци, водохранилища и обществени места за къпане, както и на местата, където хората могат да влязат в контакт с амебата.

В световен мащаб процентът на оцеляване при пациенти със заболяването е около 3%, но благодарение на напреднали методи за тестове и диагностика в Керала той е достигнал 24%, цитират Джордж местните медии.

"Промените в климата, които повишават температурата на водата, и горещото време, което насърчава повече хора да използват водата за рекреация, вероятно ще увеличат броя на случаите на контакт с този патоген", се посочва в правителствения документ, публикуван миналата година.

