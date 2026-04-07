Алтернатива на Ормузкия проток: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия

Т урция е открила нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия, който да служи като алтернатива на Ормузкия проток за придвижването на пратки към страните от по-широкия регион, съобщи турският министър на търговията Йомер Болат, цитиран от сайта „Хюриет дейли нюз“.

„Стартирахме транзитна търговия чрез споразумение, сключено със Саудитска Арабия. По този начин продуктите, които не могат да преминат през Ормузкия проток, ще продължат да достигат до страните в региона – част чрез тръбопроводи, а други чрез наземен транспорт“, заяви Болат пред журналисти в Анкара.

По думите му Анкара вече е започнала да издава транзитни визи в рамките на новото споразумение, което има за цел да улесни движението на стоки и да гарантира непрекъснатостта на търговските потоци.

„Това ще помогне за поддържането на търговията в Персийския залив и по-широкия регион“, подчерта турският министър.

Новият маршрут идва на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток и рискове за корабоплаването през Ормузкия проток – стратегически воден път, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и стоки.

Според Болат глобалната икономика преминава през период на сериозна несигурност, което налага активни действия от страна на правителствата.

„Светът е в период на голяма несигурност и ние работим активно, за да предотвратим увреждането на икономическите интереси на Турция“, заяви той.

Очаква се новият транзитен коридор да засили ролята на Турция като ключов логистичен и енергиен хъб между Близкия изток, Европа и Азия, особено в условията на нестабилност в региона.