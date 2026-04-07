Свят

Алтернатива на Ормузкия проток: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия

Анкара вече е започнала да издава транзитни визи в рамките на новото споразумение

7 април 2026, 13:28
Източник: iStock photos/Getty images

Т урция е открила нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия, който да служи като алтернатива на Ормузкия проток за придвижването на пратки към страните от по-широкия регион, съобщи турският министър на търговията Йомер Болат, цитиран от сайта „Хюриет дейли нюз“. 

Втори турски кораб премина през Ормузкия проток

„Стартирахме транзитна търговия чрез споразумение, сключено със Саудитска Арабия. По този начин продуктите, които не могат да преминат през Ормузкия проток, ще продължат да достигат до страните в региона – част чрез тръбопроводи, а други чрез наземен транспорт“, заяви Болат пред журналисти в Анкара.

По думите му Анкара вече е започнала да издава транзитни визи в рамките на новото споразумение, което има за цел да улесни движението на стоки и да гарантира непрекъснатостта на търговските потоци.

„Това ще помогне за поддържането на търговията в Персийския залив и по-широкия регион“, подчерта турският министър.

Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

Новият маршрут идва на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток и рискове за корабоплаването през Ормузкия проток – стратегически воден път, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и стоки.

Според Болат глобалната икономика преминава през период на сериозна несигурност, което налага активни действия от страна на правителствата.

Неочакван ход: Иран разреши преминаването на още кораби през Ормузкия проток

„Светът е в период на голяма несигурност и ние работим активно, за да предотвратим увреждането на икономическите интереси на Турция“, заяви той.

Очаква се новият транзитен коридор да засили ролята на Турция като ключов логистичен и енергиен хъб между Близкия изток, Европа и Азия, особено в условията на нестабилност в региона.

Източник: Кристиан Стратев, БТА    
Турция транзитен коридор Саудитска Арабия Ормузкия проток
Последвайте ни
Почина българската народна певица Янка Рупкина

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Осезаемо забавяне на продажбите на имоти в големите градове

pariteni.bg
Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

carmarket.bg
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия

Свят Преди 29 минути

"Искаме Гренландия. Те не искат да ни я дадат. И аз казах: "довиждане", избухва американският президент, докато съюзниците отказват да подкрепят войната срещу Иран

КС ще разгледа спорното решение на парламента за борба с ценовия шок

България Преди 32 минути

Съдът ще разгледа по същество искането на МС те да бъдат обявени за противоконституционни

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

България Преди 1 час

На място на инцидента загина жена

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

България Преди 1 час

Финансирането на инициативата се осигурява по Плана за възстановяване и устойчивост

Червено ниво на опасност: Мощна магнитна буря от 6-а степен удря Земята

Любопитно Преди 1 час

K-индекс 6 се очаква в четвъртък. Лекарите предупреждават за главоболие, скокове в кръвното и безсъние. Вижте пълния график на магнитните бури по дни

Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си

Любопитно Преди 1 час

Риалити звездата и седемкратният шампион от Формула 1 потвърдиха слуховете за връзката си с ефектно видео от Япония. Двамата бяха забелязани на среднощно дрифт приключение в Токио, което сложи край на спекулациите за отношенията им

„Време за надежда“ по Великден

Любопитно Преди 1 час

Екипът на Прогнозата за времето на NOVA търси дом на четири бездомни кучета

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

Парламентарни избори Преди 1 час

Това съобщи заместник-председателят на Централната избирателна комисия Росица Матева

Рядко двойно затъмнение през август 2026 г. - кога и къде да го наблюдавате

Любопитно Преди 1 час

През август 2026 г. ни очаква рядък "двоен" сезон на затъмненията - пълно слънчево затъмнение на 12 август и частично лунно затъмнение на 28 август, видими в различни части на света, като България ще наблюдава частични фази

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Свят Преди 2 часа

Железопътното движение между Ланс и Бетюн е временно преустановено

,

Любопитно Преди 2 часа

„Супер Марио Галактиката“ превзе родните кина, привличайки половината от зрителите у нас миналия уикенд. Анимацията измести Райън Гослинг от върха, докато романтика със Зендая и Патисън допълва челната тройка в една по-слаба за киното седмица

United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

Свят Преди 2 часа

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България Преди 2 часа

Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

Свят Преди 2 часа

На великденски обяд в Белия дом президентът Тръмп реши да забавлява присъстващите, като унижи своя "подгласник"

„Бием се за вашето бъдеще“ - Мелания Тръмп към децата в Иран на Великден

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ не може да спре да говори за Иран дори застанал до великденски заек и аудитория от деца

Снимката е архивна

Могат ли САЩ наистина да напуснат НАТО?

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп вече многократно заяви, че сериозно обмисля да изтегли САЩ от НАТО

Всичко от днес

От мрежата

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Най-сладкият отбор: Великденът на Парис Хилтън разтопи мрежата

Edna.bg

Ирина и Иван посрещат Великден в Гърция

Edna.bg

Официално: Хари Магуайър остава в Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Кметът на Добрич отговори на Веласкес за терена

Gong.bg

Завинаги замлъкна гласът на Янка Рупкина

Nova.bg

Обявиха жълт код за опасно време в цяла България

Nova.bg