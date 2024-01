Атака с нож в джамия в Истанбул, нападателят скандирал лозунги против Израел (СНИМКА)

Е дин от посетителите на джамия в истанбулския квартал "Фатих" нападна снощи имам и член на местната религиозна общност с нож, съобщи Анадолската агенция.

След молитвата нападателят влязъл в стаята на имама и заявил, че иска да разговаря с него, като ранил един от членовете на местната общност, който се опитал да се намеси.

Според изявление на местните власти на Истанбул вчера около 19:15 ч. мъж вдигнал скандал, като започнал да крещи лозунги.

"Аллах е велик, проклет да е Израел. Събудете се, мюсюлмани", развикал се мъжът, при което е бил изведен от охраната, съобщава сайтът Хаберлер.

Turkey: Attack on a mosque in Istanbul, the imam and another person were stabbed (video) https://t.co/RWMRPVwCcF pic.twitter.com/G0wuY8jdal