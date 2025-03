Коя е Алина Хаба - новата любимка, личен адвокат и съветник на Тръмп

В понеделник президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви назначаването на своята лична адвокатка Алина Хаба за временен прокурор на САЩ за окръг Ню Джърси, което влиза в сила незабавно.

Тръмп написа в социалната си мрежа Truth: „С голямо удоволствие обявявам, че Алина Хаба, която в момента работи като съветник на президента и ме представляваше дълго време, ще бъде наш временен прокурор на САЩ за окръг Ню Джърси, нейния роден щат, считано от днес!“

Той продължи поста си, като обяви, че Джон Джордано, който изпълняваше функциите на временно изпълняващ длъжността прокурор в Ню Джърси, сега ще бъде назначен за посланик в Намибия.

Тръмп завърши публикацията, като поздрави Хаба и Джордано.

Хаба, която в момента изпълнява длъжността съветник на президента, написа в X (преди това Twitter), че за нея е „чест“ да служи като временен прокурор на САЩ за Ню Джърси. Тя добави: „Точно както правех по времето, когато бях личен адвокат на президента Тръмп, ще продължа да се боря за истината и справедливостта“.

I am honored to serve my home state of New Jersey as Interim U.S. Attorney and I am grateful to President Trump for entrusting me with this tremendous responsibility. Just like I did during my time as President Trump’s personal attorney, I will continue to fight for truth and…

Коя е Алина Хаба?

Алина Саад Хаба е американска адвокатка, която е била говорител на президента Доналд Тръмп и старши съветник на MAGA, Inc., Super PAC на Тръмп между 2021 и 2025 г.

Тя също така е управляващ партньор на Habba, Madaio & Associates, адвокатска кантора със седалище в Бедминстър, Ню Джърси, с офис в Ню Йорк.

През декември 2024 г. Тръмп назначава Хаба за свой съветник.

Образование и ранен живот:

Родена е в Съмит, Ню Джърси, и през 2002 г. завършва училището Kent Place. Учи в университета Lehigh, който завършва през 2005 г. с бакалавърска степен по политически науки.

Между 2005 г. и 2007 г. Хаба работи в модната индустрия в областта на производството на аксесоари и маркетинга за Marc Jacobs. Според нея, въпреки че модната индустрия ѝ харесва, тя решава да учи право по финансови причини. През 2010 г. тя получава докторска степен по право от юридическия факултет на университета Widener Commonwealth.

След като завършва юридическия факултет, от 2010 г. до 2011 г. Хаба е адвокатски сътрудник на Юджийн Джей Коди младши, тогава председател на Върховния граждански съд в окръг Есекс, Ню Джърси. Започва частна практика през септември 2011 г., когато се присъединява като сътрудник в Tompkins, McGuire, Wachenfeld & Barry, LLP, където работи от септември 2011 г. до февруари 2013 г.

От февруари 2013 г. до март 2020 г. тя е съдружник и управляващ съдружник в Sandelands Eyet LLP, фирма със седем адвокати, създадена от тогавашния ѝ съпруг през 2013 г.

През март 2020 г. Хаба напуска, за да създаде своя собствена фирма. Във фирмата, Habba, Madaio and Associates LLP, работят петима души. Заедно с офиса на фирмата в Бедминстър, Ню Джърси (близо до голф игрището на Тръмп в Бедминстър), Хаба има офис в Манхатън.

Хаба няма опит в прокуратурата и преди това е ръководила малка адвокатска кантора, специализирана в граждански дела, но сега ще надзирава повече от 150 адвокати.

Работи с президента:

Alina Habba: "President Trump has just put out a statement that he has appointed me as the interim U.S. attorney for the state of New Jersey, my home state...There is corruption, there is injustice, and there is a heavy amount of crime right in Cory Booker's backyard." pic.twitter.com/2HXRrycr6V