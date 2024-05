Какво се случва с актьорите от ,,Клюкарката”

С ериалът "Клюкарката" остава в паметта на зрителите като една от най-обичаните телевизионни продукции на последните десетилетия. Напоследък феновете все повече си задават въпроса: "Какво се случва с актьорите днес?"

След като завладя сърцата на милиони зрители с изисканите си интриги, любовни и лични драми и горещите клюки на елитното общество на Манхатън, този сериал предизвиква безкрайно любопитство за съдбите на актьорите зад неповторимите персонажи. В тази статия ще разгледаме къде са днес звездите от "Клюкарката":

Блейк Лайвли (Серена ван дер Уудсен)

Блейк Лайвли Източник: Getty Images

Актрисата, която се превъплъти в Серена ван дер Уудсен, е много заета след края на Gossip Girl. Няколко месеца преди финала през 2012 г., Лайвли се омъжи за актьора Райън Рейнолдс и сега те са горди родители на четири деца: Джеймс, Инес, Бети и бебето, родено през 2023 г., чиито име и пол не са разкрити. През последните години тя участва в хитовите филми The Age of Adaline, The Shallows, A Simple Favor и The Rhythm Section.

Пен Баджли (Дан Хъмфри)

Пен Баджли Източник: Getty Images

След „Клюкарката“ той игра във филма Greetings from Tim Buckley. Самият той е музикант и е сформирал базираната в Бруклин група MOTHXR през 2013 г. Ролята на Баджли като Джо Голдбърг в сериала на Netflix You, базиран на романа на Каролайн Кепнес, пожъна огромен успех. Новият сезон е потвърден и се очаква да излезе тази година. През 2017 г. Баджли се ожени за певицата и текстописец Домино Кирке и двамата имат син. Освен това в момента е съ-домакин на подкаста Podcrushed.

Лейтън Мийстър (Блеър Уолдорф)

Лейтън Мийстър Източник: Getty Images

След като изигра Блеър Уолдорф, Мийстър участва в много филми. През 2014 г. звездата от „Клюкарката“ дебютира на Бродуей в пиесата „За мишките и хората“. Тя е и музикант, като през 2014 г. издаде своя дебютен акустичен студиен албум Heartstrings. Мийстър се омъжи за Адам Броуди през 2014 г. и двамата имат две деца.

Ед Уестуик (Чък Бас)

Ед Уестуик Източник: Getty Images

Уестуик стана известен като Чък Бас и след като си създаде този категоричен образ, той продължи да се появява в различни продукции. Участва и в британския сериал White Gold. През есента на 2017 г. полицейското управление на Лос Анджелис започна разследване за обвинения в сексуално насилие, отправени от няколко жени срещу него, които той отрече. През юли 2018 г. окръжният прокурор на Лос Анджелис отказа да преследва Уестуик, след като установи, че няма достатъчно доказателства за повдигнатите обвинения. Уестуик излиза от няколко години с актрисата и модел Ейми Джаксън. Двамата се сгодиха през януари тази година по време на ски пътуване в Швейцария.

Чейс Крауфорд (Нейт Арчибалд)

Чейс Крауфорд Източник: Getty Images

След края на сериала, Крауфорд се появи в няколко шоута, включително Blood & Oil и Casual. През 2019 г. той започна да играе в сериала на Amazon Prime The Boys като част от главния актьорски състав. Любопитно е да отбележим, че Чейс винаги е бил доста дискретен по отношение на личния си живот.

Тейлър Момсен (Джени)

Тейлър Момсен Източник: Getty Images

Малката Джей измина дълъг път, опитвайки се да си намери място в компанията на Блеър. Момсен е само на 14, когато влиза в ролята на Джени Хъмфри в Gossip Girl, въпреки че напуска шоуто през 2010 г., тъй като музиката е най-голямата й страст от ранна възраст. Тя сформира и оглавява групата The Pretty Reckless, когато е на 17. Те издават четири студийни албума.

