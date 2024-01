Актьорът Пол Андерсън с глоба за притежание на наркотици

З вездата от телевизионния сериал Peaky Blinders, който изигра героя на име Артър Шелби в проекта, Пол Андерсън, беше глобен за притежание на наркотици, съобщава DailyMail.

Според изданието актьорът се е признал за виновен по четири обвинения за притежание на наркотици и е платил глоба от 1345 паунда стерлинги (приблизително 3 000 лв.).

‘PEAKY BLINDERS’ star Paul Anderson has been fined after pleading guilty to 4 charges of drug possession.



His lawyer argued that the actor “does his best to please fans of the show by slipping into character.”



(via: https://t.co/p3xRAUXHLJ) pic.twitter.com/fTC8KbMBEy