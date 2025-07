AI помогна на двойка да зачене след 18 години опити

С лед 18 години опити за зачатие, една двойка вече е бременна с първото си дете благодарение на напредъка в изкуствения интелект. Двойката е преминала през няколко кръга на ин витро оплождане (IVF) и е посетила центрове за плодовитост в различни части на света, но без успех, предаде CNN.

Процесът на IVF включва извличане на яйцеклетка от жената и комбинирането ѝ със сперматозоиди в лабораторни условия, за да се създаде ембрион, който впоследствие се имплантира в утробата. В случая на тази двойка, обаче, опитите за ин витро оплождане са били неуспешни поради азооспермия — рядко състояние, при което в спермата на мъжкия партньор не се откриват измерими сперматозоиди, което води до мъжко безплодие. При типична проба от сперма се съдържат стотици милиони сперматозоиди, но мъже със състояние на азооспермия имат толкова ниска концентрация на сперматозоиди, че дори след часове детайлно търсене под микроскоп, не могат да бъдат открити.

Така двойката, която желае да остане анонимна, се обърнала към Центъра за плодовитост на Колумбийския университет, за да опита нов подход. Методът, наречен STAR (проследяване и възстановяване на сперма) използва изкуствен интелект, за да помогне за идентифицирането и възстановяването на скрита сперма при мъже, които преди това са смятали, че нямат сперма изобщо. Всичко, което мъжът трябва да направи, е да предостави проба от сперма на медицинския екип.

“Сдържахме надеждите си до минимум след толкова много разочарования,” сподели съпругата в изявление по имейл. Изследователи от Центъра за плодовитост анализирали пробата от сперма с помощта на AI системата. В рамките на теста били открити три сперматозоида, които били възстановени и използвани за оплождане на яйцеклетки, извлечени от съпругата чрез IVF. Това довело до първата успешна бременност, активирана чрез метода STAR.

Очаква се бебето да се роди през декември.

