Статуя на божество с изкуствен интелект дава напътствия в храм

В епохата, в която изкуственият интелект променя всичко - от здравеопазването до развлеченията, беше въпрос на време той да си проправи път и в религиозните практики.

В Малайзия един иновативен храм съчетава технологията с традицията, като представя първата в света статуя на Мазу, задвижвана от изкуствен интелект. Този иновативен ход позволява на поклонниците да се свържат с дигитална версия на почитаната морска богиня, съчетавайки духовността с най-новите технологии. Тъй като както любителите на технологиите, така и духовните последователи забелязват това, е ясно, че начинът, по който преживяваме вярата, навлиза в нова ера, съобщава Times of India.

Нова глава в духовността

Технологиите и духовността може да изглеждат като малко вероятна двойка, но малайзийският храм Тианхоу доказва, че те могат да работят заедно. С дръзка стъпка в бъдещето храмът представи задвижвана от изкуствен интелект версия на Мазу - почитаната морска богиня, на която се кланят моряците и хората, търсещи защита. За разлика от традиционните статуи, предназначени само за възхищение, тази Мазу с изкуствен интелект взаимодейства с поклонниците, предлагайки им благословии, съвети и дори персонализирани напътствия.

Създаден от технологичната компания Aimazin, изкуственият интелект Мазу прави богослужението по-интерактивно, според доклад, представен от South China Morning Post. Вместо просто да гледат статуя, поклонниците вече могат да задават въпроси, да четат предсказания и да получават съвети - всичко това с помощта на изкуствен интелект (ИИ).

Как работи ИИ Мазу?

