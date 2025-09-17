95-годишна с деменция преби до смърт жена в старчески дом

95-годишна жена, страдаща от деменция, беше арестувана на 16 септември за нападението и убийството на 89-годишната оцеляла от Холокоста Нина Кравцова, съобщиха властите. Галина Смирнова е нанесла множество удари по главата на Кравцова, когато спор избухнал малко след 22:00 часа в неделя в рехабилитационния и сестрински център „Сийгейт“ на Кони Айлънд, предаде New York Post.

Кравцова, намерена да лежи в леглото си с кървяща рана на главата, беше откарана спешно в болницата на Ню Йоркския университет в Бруклин, където първоначално състоянието ѝ беше определено като критично, съобщиха полицията и източници.

Тя почина от нараняванията си рано в понеделник, заявиха от полицията.

95-year-old dementia patient arrested, charged with murder for beating fellow NYC nursing home patient to death https://t.co/a8z9BrcCKf pic.twitter.com/SoWGcPGSE0 — New York Post (@nypost) September 17, 2025

„Бях съсипана“, каза нейната дъщеря Луси Флом пред „Ню Йорк Пост“. „Приятелите ми казват, че не могат да повярват, защото това се случва само във филмите.“

Флом сподели, че майка ѝ е оцеляла от Холокоста и е живяла в Украйна, преди да се премести в САЩ и да се установи в Брайтън Бийч със съпруга си, винаги жертвайки се за другите.

„Беше на 5 години, когато беше в гетото“, каза съкрушената дъщеря. „Имаше голямо семейство. Загуби по-голямата част от семейството си.“

Кравцова започнала кариера на медицинска сестра в Украйна, където „всички я обичали“, разказа Флом.

„Жертвала е много. Беше самотна майка. Родила ме е, когато беше на 18“, каза тя. „Дойде тук, за да ми осигури добро образование“, добави тя. „Беше много отдадена майка.“

„Беше мила жена. Беше като много майки – много любяща, грижовна, отдадена.“

Флом разказа, че по-късно майка ѝ се омъжила повторно и тя придобила доведен брат и сестра.

„Беше майка за всички нас“, каза Флом. „Просто скърбим.“

Смирнова беше откарана в болницата на Кони Айлънд за физически и психиатричен преглед след смъртоносния сблъсък, съобщиха източници.

По време на инцидента не беше ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения срещу нея, тъй като е възрастна и страда от деменция, добавиха източници.

Сега 95-годишната жена е обвинена в убийство и незаконно притежание на оръжие, съобщиха от полицията.