ИИ може да помогне за диагностициране на деменция чрез очни тестове

Ш отландски изследователи работят по нов инструмент с изкуствен интелект, който може да се използва от оптиците в търговските вериги за откриване на ранните признаци на деменция.

Снимките, направени на ретината в задната част на окото, могат да дадат представа за състоянието на мозъка, а чрез използване на софтуер с изкуствен интелект за анализ на информацията учените могат да открият признаци на заболяване, преди да се появят каквито и да било симптоми.

Изследователският екип на NeurEYE е събрал почти един милион сканирания на очите от оптики в Шотландия - най-големият набор от данни от този вид в света - и с помощта на изкуствен интелект е разработил алгоритъм, който може да оцени състоянието на кръвоносните съдове в окото, което може да показва неврогенеративни заболявания.

🚨AI + EYE TESTS = DEMENTIA EARLY DETECTION REVOLUTION



Scottish researchers are giving your optometrist a superpower: AI that spots dementia through retina scans.



NeurEYE’s algorithm, backed by the world’s largest eye scan dataset, analyzes blood vessels to detect… pic.twitter.com/vD7XLUiMMQ