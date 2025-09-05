Свят

87-годишен мъж прогони крадци - "Тренирам с тежести всеки ден"

"Това, което направих, беше да сграбча китката ѝ, дръпнах цялото ѝ тяло и я блъснах в страничния отворен прозорец. Тя крещеше като луда"

5 септември 2025, 12:14
87-годишен мъж прогони крадци - "Тренирам с тежести всеки ден"
Източник: iStock

С мел 87-годишен мъж се пребори с двойка, която се опита да открадне неговия Rolex на стойност $48 000 пред старчески център в Грамерси Парк, където той присъстваше със съпругата си, съобщи полицията, пише New York Post

Лари Шварц, на 87 години, и Джоана Кучия, на 89 години, се приближавали към старческия център „Стейн“ на Източна 23-та улица близо до Трето авеню – на кратко разстояние от апартамента им – около 11 часа сутринта в сряда, когато мъж задържал вратата отворена и попитал Кучия за посоки към Walmart, разказа той.

„Казах: „Няма Walmart в Ню Йорк Сити“, а след това той каза: „О, кажи на жена ми, кажи на жена ми“, сподели Кучия.

Непознатият, за когото се смята, че е на около 40 години, отвел Кучия навън до бордюра, където жена седяла на задната седалка от страната на пътника в сив SUV. Веднага щом Кучия видяла жената – която изглеждала на около 35 години – до прозореца, тя бързо усетила, че нещо не е наред.

„Докато говорех, тя държеше в ръката си много верижки и гривни“, каза тя. „Опитваха се да покажат, че са много богати, предполагам. Но това не ме интересуваше. Тя протегна ръката си и аз помислих, че иска да се ръкува, но след това сграбчи ръката ми и започна да я целува, като внимателно разглеждаше пръстена и часовника, които имах. Цялото това нещо не ми хареса.“

Проблемите започнали, когато Шварц, който бил в лобито, излязъл да види какво става.

Жената пътничка бързо се съсредоточила върху часовника на Шварц - Presidential Rolex, който той притежавал повече от 40 години и е на стойност от $48 000 – и изведнъж му предложила свой часовник, който изглеждал като евтин фалшификат.

„Тя размахва този фалшив Rolex“, каза Шварц. „Предлага ми уж по-добър. Преди дори да го взема, знаех, че е фалшив. Знаех, че нещо не е наред.“

Докато Шварц държал фалшивия часовник, жената се доближила до китката му, разказа той.

„Тя протегна ръката си и сграбчи часовника на китката ми, и беше достатъчно сръчна, за да отмести палеца ми надолу и да отвори закопчалката“, спомни си Шварц. „Така часовникът се плъзна от китката ми. Това, което направих, беше да сграбча китката ѝ, дръпнах цялото ѝ тяло и я блъснах в страничния отворен прозорец. Тя крещеше като луда“, добави той.

"За всеки случай извих ръката ѝ", каза Шварц.

Междувременно нейният съучастник направил последен опит – извадил пачка банкноти от колата и я размахал пред лицето на Кучия.

„Направи от тях ветрило и каза: „Ела, избери си каквито банкноти искаш“, разказа тя. „И в този момент наистина разбрах, че сме в дълбоки неприятности. Беше толкова странно. Останах на място и не се хванах на това. Междувременно Лари води борба с жената, която се опитва да вземе истинския му Rolex.“

Накрая мъжът се върнал в колата, запалил я и форсирал двигателя – което накарало Шварц да пусне китката на Кучия – и двойката избягала със сребрист Jeep Compass от последен модел. Шварц отказал медицинска помощ за леки натъртвания и порязвания, съобщиха от полицията.

Въпреки възрастта си, той каза, че отблъскването на потенциалния крадец било естествен инстинкт за него. „Аз съм физически активен човек. Не съм срамежлив“, каза той. „Участвал съм във физически дейности голяма част от живота си.  Бягам. Правя всичко по правилата.“ Но той добави, че се съмнява, че „обикновените граждани“ биха били „в каквото и да е състояние, форма или умение да се справят с тях“.

Шварц каза също, че има малка надежда, че двойката ще бъде арестувана – или поне не за дълго. 

„Тези хора нямат страх. Мисля, че нямат страх, че дори ако бъдат хванати, ще бъдат пуснати. Но не мисля, че вярват, че има голям шанс да бъдат заловени“, добави той.

Кучия, опитна жителка на Ню Йорк, описа опита за ограбване в късната сутрин като „шокиращ“.

<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 18 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 15 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 14 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 16 часа

