4,7 по Рихтер разлюля Лос Анджелис

З еметресение с магнитуд 4,7 разлюля снощи района на Лос Анджелис, съобщи Геофизичният институт на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Епицентърът на земният трус е бил на около 7 км северно от град Малибу и се е намирал на дълбочина от 11 км под земната повърхност. Той е бил последван от няколко по-малки вторични труса.

🚨 QUAKE ALERT: A 4.7-magnitude earthquake hit near Malibu, California. Tremors were felt in nearby areas including Thousand Oaks, Ventura, Orange County, and Los Angeles. #Earthquake #California pic.twitter.com/iOCGxnGZTg