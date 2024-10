Откриха местоположението на Ноевия ковчег върху 3000-годишна вавилонска плочка

У чените разшифроваха най-старата карта в света, гравирана върху глинена плочка отпреди около 3000 години, като откриха, че сред рисунките е посочено местоположението на Ноевия ковчег.

Вавилонският артефакт, известен като Imago Mundi, показва кръгла схема с писмена система, която използва клиновидни символи, за да опише ранното сътворение на света.

Изследователите от Британския музей, където се съхранява плочката, разкриха какво са разшифровали миналия месец, но по-задълбочен анализ на работата им разкри библейската препратка в древния език.

Задната част на плочката действа като ключ, описващ какво ще види пътникът по време на пътуването си, като в една част се казва, че трябва да премине през „седем лиги... [за да] види нещо, което е дебело като парсикту съд“.

Думата „парсикту“ е открита на други древновавилонски плочки, по-специално за обяснение на размера на лодката, необходима за оцеляването на Големия потоп.

Изследователите последвали инструкциите и открили пътя към „Урарту“, където в древна месопотамска поема се твърди, че мъж и семейството му разтоварили ковчег, за да запазят живота си.

Мястото е асирийският еквивалент на „Арарат“ - еврейската дума за планината, на която Ной разбил библейския кораб, конструиран със същата цел.

Д-р Ървинг Финкел, уредник на Британския музей, казва: „Това показва, че историята е била една и съща и, разбира се, че едната е довела до другата, но също така, че от вавилонска гледна точка това е било факт.“

Imago Mundi е загадка за изследователите, откакто е намерена през 1882 г. в района, известен днес като Ирак.

Древният текст, написан на клинопис, е бил използван само от вавилонците, които са гравирали астрономически събития, прогнози за бъдещето и карта, за която се смята, че е обхващала целия „познат свят“ по онова време.

В долния център на картата се намира Месопотамия, за която се смятало, че обгражда целия свят.

Оттогава плочката е повредена, но някога на нея е имало осем триъгълника, които изследователите определили като означаващи планини, съответстващи на описанията на гърба.

Пасажът продължава да обяснява как пътешественикът в крайна сметка ще се натъкне на гигантски кораб.

„Защото това е описанието на ковчега, който теоретично е бил построен от вавилонската версия на Ной“, каза д-р Финкел.

Вавилонската версия на историята гласи, че бог Еа изпратил потоп, който унищожил цялото човечество с изключение на Утнапищим и семейството му, които по заповед на бога построили ковчег и го напълнили с животни.

В този разказ са дадени подробностите и богът казва: „Трябва да направиш това, това и това“, а след това вавилонският Ной казва: „Направих това, това и това. Аз го направих! И аз направих тези структури като дебел парсиктурен съд“, - казва д-р Финкел.

Историята за потопа на Гилгамеш е известна от глинени плочки, които датират отпреди около 3000 години, а библейският потоп е бил преди около 5000 години.

Д-р Финкъл обясни, че всеки, който е изминал пътя до Урарту, теоретично би видял дървените ребра на съда в планината „като този в Библията“.

Библията твърди, че ковчегът се е установил в планините Арарат в Турция след 150-дневен потоп, който е удавил Земята и всичко живо на нея, което не се е намирало в дървения кораб.

А въпросната планина има връх, който съответства на формата и размерите на Ноевия ковчег.

Твърди се, че корабът е бил с размери „300 лакътя, 50 лакътя, на 30 лакътя“.

Идеята, че ковчегът е кацнал на Арарат, е заобиколена от противоречия, тъй като някои учени твърдят, че образуванието е формирано от природата, а други са сигурни, че е дошло от висша сила.

Екип от специалисти, ръководен от Истанбулския технически университет, прави разкопки на планината от години, като през 2023 г. разкрива, че е открил глина, морски материали и морски дарове, които поставят хората на мястото между 3000 и 5000 години.

Въпреки това д-р Андрю Снелинг, креационист на младата Земя с докторска степен от Университета в Сидни, по-рано заяви, че планината Арарат не може да бъде мястото на ковчега, тъй като планината се е формирала едва след оттеглянето на водите на потопа.

Въпреки че се смята за историческо събитие, повечето учени и археолози не вярват в буквалното тълкуване на историята за ковчега.

