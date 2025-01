Как Големият лондонски смог убива хиляди през 1952 г.

В своята близо 2000-годишна история град Лондон е преживял много кризи и трагедии. От големите пожари на Лондон през 1212 г. и 1666 г. до Голямата смрад през 1858 г., извънредните ситуации в Лондон са били от просто неприятни до смъртоносни.

Но за едно от най-смъртоносните бедствия днес се говори по-рядко. През декември 1952 г. в продължение на четири дни над града се спуска гъст смог, който разболява мнозина и убива най-малко 4000 души.

Какво е причинило смога?

Смогът е комбинация от дим и мъгла, а в Лондон и двете са в изобилие.

Димът е замърсяване на въздуха, резултат от работата на фабрики, електроцентрали и огнища в частни домове. Той е причинен основно от изгарянето на въглища - широко разпространено гориво по онова време.

Лондон от векове страда от замърсяване на въздуха с въглища. Но, разбира се, с разрастването на града и промишлеността проблемът се задълбочава, въпреки че миграцията от града през 20-ти век помага донякъде. Новите автобуси с дизелови двигатели обаче не помагат.

#OnThisDay 1962: A decade was marked since the deadly Great London Smog of 1952, which killed 4,000 people in five days. This footage shows just how eerie the city became, complete with uniformed men patrolling the streets with flaming torches. pic.twitter.com/rRaPyLYlj2