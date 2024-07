"Биологична опасност" на борда: Полет на United Airlines бе възпрепятстван

П олетът на United Airlines за Бостън беше пренасочен в неделя поради докладвана "биологична опасност", която доведе до повръщане на екипажа и бедстващи пътници. За случая съобщи Newsweek.

Полет 2477 на United Airlines, излетял от Хюстън в 9:39 сутринта, беше отклонен към Washington-Dulles, след като пътник се разболя.

Авиокомпанията потвърди за случая в изявление: „Полет UA2477 от Хюстън до Бостън беше пренасочен към Washington-Dulles, след като пътник получи спешна медицинска помощ. Самолетът е подложен на цялостно почистване. Ние работим, за да транспортираме пътниците да Бостън възможно най-скоро."

Пилотът спешно информира контрола на въздушното движение за ситуацията: “На самолета има биологична опасност, мисля, че трябва да приземим летателния апарат възможно най-скоро.“

Това става ясно от аудио записи, разпространени от популярния сайт за проследяване на полети в реално време RadarBox.

United Airlines не опровергаха автентичността на записа.

Biohazard, Crew Vomiting, Passengers ask for masks, flight divertedhttps://t.co/PakhXbpVtz pic.twitter.com/sBgvfUm3N4