Тревога в небето: Самолет на "Юнайтед еърлайнс" се приземи аварийно

С амолет на "Юнайтед еърлайнс" пътуващ от Сарасота, Флорида, трябваше да се приземи аварийно в същия щат малко след излитане, според съобщенията поради светнала във въздуха светлина, която сигнализира за отворена врата на борда.

Самолетът, който трябваше да се приземи аварийно беше Airbus A319, той кацна безопасно около 16:35 часа местно време в сряда.

Полетът от Сарасота, Флорида, се е насочвал към Чикаго, когато предупредителната лампа за отворена врата е светнала, принуждавайки пилотите да пренасочат самолета, превозващ 123 пътници, към най-близкото летище. Самолетът каца на международното летище в Тампа малко по-малко от час след излитане, според уебсайта за проследяване на полети Flight Aware. Полетът до Чикаго трябвало да отнеме около три часа, съобщава Sky News.

Ето каква е причината за инцидента със самолета на "Аляска еърлайнс"

Инцидентът се случи по-малко от седмица, след като част от пътнически самолет на "Аляска еърлайнс" се взриви малко след излитане в Орегон.

Този проблем принуди Федералната авиационна администрация да заземи някои самолети Boeing 737 MAX 9, за да позволи провеждането на допълнителни тестове за безопасност. След инцидента с полета на "Аляска еърлайнс", "Юнайтед еърлайнс" откри разхлабени болтове на вратите на няколко самолета Boeing 737 MAX 9 по време на последващи проверки.

