39 човека са починали по време на гладуване за среща с Исус

Т ридесет и девет тела са открити досега в земите, собственост на пастор в крайбрежна Кения, който беше арестуван за това, че карал последователите си да постят до смърт, съобщава Асошиейтед прес.

Началникът на полицията в окръг Малинди Джон Кембой заяви, предстои разкопаване на други плитки гробове в земята, собственост на пастор Пол Макензи. Той беше арестуван на 14 април заради връзки със сектантска дейност.

Общият брой на загиналите е най-малко 43 души, тъй като още четирима души са починали, след като миналата седмица те и други хора са били открити да гладуват в международната църква "Добра новина".

Полицията е поискала от съда да разреши задържането на Макензи за по-дълго време, тъй като разследването на смъртта на неговите последователи продължава.

Органите на реда влязоха в имота на пастора в Малинди след сигнал от граждани. Там бяха открити 15 изтощени от глад лица, включително четиримата, които по-късно починаха. Последователите заявили, че са гладували по нареждане на пастора, за да се срещнат с Исус.

Полицията е била уведомена, че във фермата на Макензи има десетки плитки гробове, чието разкопаване е започнало в петък.

През последните четири дни самият Макензи обяви гладна стачка, докато е в полицейския арест.

Пасторът е бил арестуван два пъти преди това - през 2019 г. и през март тази година, във връзка със смъртта на деца. Всеки път той е бил освобождаван под гаранция, като и двете дела все още се разглеждат от съда.

Местните политици призоваха съда този път да не го освобождава, като осъдиха разпространението на сектите в района на Малинди.

