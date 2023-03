Съдят мъж за зачеване на над 550 деца

Н идерландски донор на сперма е изправен пред съд, за да му се попречи да стане баща на още деца, предаде Евронюз.

Предполага се, че 41-годишният мъж от Хага е станал баща на поне 550 деца по целия свят.

Жена, която е заченала дете през 2018 г. с помощта на неговата дарена сперма, застава зад съдебния иск заедно с фондация "Доноркинд" - организация, която защитава правата на децата на донорите.

Според фондацията мъжът - наречен Джонатан М. в нидерландската преса - е дарил спермата си на поне 13 клиники в Нидерландия и в чужбина.

Според правилата един човек може да дари сперма за не повече от 25 потомци или за 12 семейства, за да се предотвратят кръвосмесителни връзки и да се защити психическото здраве на децата донори.

"Ако знаех, че той вече е станал баща на повече от сто деца, никога нямаше да избера този донор", се казва в изявление на майката, която е започнала производството срещу него.

"Когато се замисля за последиците, които това може да има за детето ми, усещам неразположение и ставам несигурна за неговото бъдеще: колко още деца ще се добавят?"

"Обръщането към съда е единственият начин да защитя детето си", продължава тя.

Мъжът вече беше включен в черния списък на Нидерландия през 2017 г., след като стана ясно, че има повече от сто деца от донори.

