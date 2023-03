Сблъсъци в Кения: Стотици арестувани след протест срещу правителството

О бщо 238 души бяха арестувани, а 31 полицаи бяха ранени в Кения след сблъсъци между силите на реда и поддръжници на опозицията, съобщи Франс прес, като цитира изявление на полицията.

Опозиционният лидер Райла Одинга призова поддръжниците си да протестират срещу инфлацията и правителството.

Полицията съобщи, че в столицата Найроби са били арестувани 213 души, а 25 души са били задържани в западната част на страната, която е бастион на опозицията.

An extraordinary day of protests in 2 of Africa's most vibrant democracies - Kenya & South Africa.



Julius Malema's EFF called for a #NationalShutdown & Raila Odinga's Azimio #Maandamano. We covered both on CNN with @ZainAsher pic.twitter.com/K8AViAnhDn