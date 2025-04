Продавачка в магазин за странности е обвинен в търговия с човешки останки

С обственичка на магазин за странности е арестувана и обвинена в търговия с човешки останки, съобщава Newsweek.

52-годишната Кимберли Шопър е продавала човешки кости чрез магазина си за странности "Wicked Wonderland" в Ориндж Сити, Флорида, и на Facebook Marketplace, съобщават от полицията в Ориндж Сити. Newsweek се свърза с Службата за обществена информация на Orange City PD по имейл в неделя с искане за коментар.

Какво е магазин за странности?

Това е магазин, специализиран в продажбата на необичайни, интересни или редки артикули, често антикварни. Тези магазини обикновено предлагат еклектични колекции от странности, колекционерски предмети, любопитни и декоративни елементи, които привличат колекционери и ентусиасти на уникалното. Магазините за любопитни предмети могат да продават артикули, вариращи от ретро препарирани животни и необичайни природни образци до антични медицински инструменти и исторически артефакти.

Терминът "curio" произлиза от "любопитство", отразявайки фокуса на магазина върху предмети, които вдъхновяват чудо или очарование.

Защо това е важно?

Този случай подчертава пресечната точка между необичайната онлайн търговия и държавните разпоредби, които защитават човешките останки, повдигайки въпроси относно прилагането на такива закони, тъй като онлайн пазарите правят този вид транзакции по-достъпни.

Какво е важно да знаете

Обширно 15-месечно разследване започна през декември 2023 г., когато местен жител съобщи, че Wicked Wonderland рекламира човешки кости за продажба на страницата си във Facebook. Според полицейски доклади, цитирани от FOX 35 Orlando, артикулите включват фрагменти от череп, ключица, лопатка, ребра, прешлени и частичен череп, като цените варират от 35 долара за ребра до 600 долара за череп.

