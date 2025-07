Разследват за тероризъм пътник, крещял „смърт за Америка“ в самолет (ВИДЕО)

П овдигнаха обвинения на мъж, крещял „смърт за Америка, смърт за Тръмп“ и „Аллаху акбар“ (арабски израз, който означава „Бог е по-велик“) по време на полет на EasyJet от Лутън до Глазгоу, предава NOVA.

Кадри от случилото се, разпространявани онлайн, показват пътник, стоящ на пътеката, който крещи, а след това е свален на земята от двама мъже.

On the London to Glasgow Easyjet plane this morning. Thank god for the 2 heroic men that restrained him…. He has been arrested. It will be worth keeping eyes on this one!! 👀 see how seriously they take these kind of threats. How terrifying for the passengers pic.twitter.com/AZwKY4GCpq