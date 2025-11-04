Свят

2 години след като Хърватия прие еврото: БВП расте, но цените скочиха

БВП на страната за 2024 година е 3,9%, а кредитният рейтинг най-високият от 1997 година насам

4 ноември 2025, 14:54
2 години след като Хърватия прие еврото: БВП расте, но цените скочиха
Източник: iStock

С лед по-малко от два месеца България ще стане 21 държавата-членка на еврозоната. Хърватия обаче използва еврото от 2 години насам. Какъв е животът с евро, две години след като Хърватия прие единната валута.

Изключителен икономически растеж преживява Хърватия през изминалите две години. БВП на страната за 2024 година е 3,9%, а кредитният рейтинг най-високият от 1997 година насам. Всичко това на фона на добра фискална политика и видимо увеличение на доходите.

"През 2020 г. в началото на ковид пандемията публичният дълг към БВП беше почти 90%, но няколко години след това ние сме под 60%. Това показва, че сме стабилни и контролираме бюджета, грижим се за обществото и пенсиите. За последните 7 години пенсиите се увеличиха с почти 100%", заяви Звонимир Савич, специален съветник на министър-председателя.

Преди приемането на еврото инфлацията в Хърватия е висока, но не толкова колкото в страните извън еврозоната.

Още преди официалното членство в еврозоната хърватите държат 2/3 от депозитите си в евро, а преходният период за използването на двете валути е само 15 дни.

Хърватия към България за еврото: Спокойно, можеше да бъде и по-зле

Наред с позитивите хората отчитат и повишаване на цените.

"Животът ни поскъпна, цените се повишиха, заедно с влизането на еврото, но мисля, че те вече са стабилизирани и ще имаме ползи от еврозоната, ако не друго няма да се налага да сменяме пари, когато пътуваме в чужбина", коментира пред БНТ Зводимир.

"Всичко е по-скъпо, два пъти по-скъпо. Някои хора печелят добри пари и живеят страхотно, получават европейски заплати, но ако нямаш собствен апартамент, ако не печелиш достатъчно добре, тук е твърде скъпо за живеене", допълни Мима.

Туристите също усещат промяната.

"Като туристи за нас определено е по-добре с еврото, защото не трябва да обменяме пари. Летните ваканции са по-скъпи. Видимо цените по курортите са по-високи за храна, кафе, нощни заведения, но тук в столицата Загреб, е същото - няма разлика с цените преди", казва Михаел от Германия.

Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите

"По-лесно е, но е по-скъпо. Същото беше и в Словения, когато приехме еврото. Всичко беше по-скъпо", добавя Ваня.

"В Хърватия е по-евтино от някои европейски страни. Това е първоначалното ми впечатление", заяви пък Ата от Турция.

Според експертите ръстът на инфлацията се дължи на други фактори.

"Първо инфлацията започна да расте заради неравномерното възстановяване след ковид, а след това руската агресия в Украйна, когато видяхме скок в цените на енергоносителите и по-късно премина в храните и това беше истинската причина за инфлацията, която наблюдавахме през този период", заяви Майкъл Фауленд, подуправител за европейските и международни отношения и кредитините институции в Хърватската народна банка.

"Влиянието на еврото има ефект върху инфлацията от 0,2%. Анализирахме 2300 продукта от края на 2022 г. и по-голямата част от 2023 г., че само 1,5% от продуктите са отчели ръст в цените. Всички други цени или се запазиха без промяна или поевтиняха", каза още Звонимир Савич, специален съветник на министър-председателя.

В края на 2025 година Хърватия е сред трите страни в ЕС с най-добро усвояване на средствата по ПВУ. До момента 5 милиарда евро са постъпили в местната икономика, а ново плащане се очаква до края на декември.

Източник: Агенция "Фокус"    
Еврозона Хърватия България Икономически растеж Инфлация Повишаване на цените Публичен дълг ПВУ Пенсии Туризъм
