15 знаменитости в Турция с положителни проби за дрога

П етнадесет знаменитости от Турция са дали положителни проби за наркотици, след като са били тествани в рамките на мащабно разследване на турските власти, свързано с употребата на опиати в развлекателната индустрия, съобщи турската информационна агенция ДХА.

Сред далите положителни проби за употреба на кокаин са бизнесменът Махмут Угур Зийлян, създателката на съдържание Мелиса Шахин, моделката Мелиса Фидан Чалышкан, бизнесменът Угур Джан Пекер, мениджърката Мюзейен Каракан, бизнесменът Хамди Бурак Бешер и др.

Хванаха турски звезди при операция срещу наркотрафика

През октомври 19 известни личности от Турция, сред които певиците Хадисе Ачъкьоз, Ирем Дериджи, инфлуенсърите Дилян Полат, Енгин Полат, Дуйгу Йозаслан Мутаф, актьорите Кубилай Ака, Каан Йълдъръм, Мерт Язъджъоглу, актрисите Беррак Тюзюнтач, Демет Евгар Бабаташ, Зейнеп Мерич Арал Кескин и Йозге Йозпиринчиджи, бяха откарани в жандармерията, за да дадат показания и кръвни проби заради съмнения за употреба на незаконни вещества.

Турската поп певица Алейна Тилки, популярната създателка на съдържание Данла Билич и актрисата Ирем Сак също бяха задържани при подобна операция, проведена на 18 декември м.г. в Истанбул. В рамките на кампанията през същия месец бяха задържани още турският продуцент Тимур Савджъ, известен със сериалите си „Мечтата на Ешреф“ (Eşref Rüya), „Мечтатели“ (Kavak Yelleri), „Разузнаване“ (Teşkilat) и „Великолепният век“ (Muhteşem Yüzyıl), както и президентът на истанбулския спортен клуб Фенербахче Садеттин Саран, който впоследствие даде положителен резултат от проба за наркотици.

Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици

От началото на годината властите в Турция продължиха кампанията си, като сред последните задържани бяха популярният актьор Джан Яман, певицата Емел Мюфгюоглу и актьорът Октай Кайнарджа. По информация на сайта „Хюриет дейли нюз“ през последното денонощие са задържани и бившата волейболистка Деря Чайърган и бившият футболист Юмит Каран.