19-годишен стреля по 5-годишно дете в Ямбол

С лужители на Районното управление на МВР в Ямбол задържаха 19-годишен младеж за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Полицейските действия са започнали на 13 октомври, след получен сигнал, че около 17:10 часа в района на жилищен блок в ямболския квартал „Зорница“ неизвестен мъж е причинил повърхностно нараняване в областта на врата на 5-годишно дете. По първоначални данни нападателят е бил въоръжен с предмет, наподобяващ пистолет, и е избягал след реакцията на детето.

На мястото незабавно са изпратени полицейски екипи за изясняване на обстоятелствата по инцидента.

Медицинският преглед е установил, че детето е с охлузна рана в областта на врата, без проникване в меките тъкани.

В резултат на бързите издирвателни действия служителите на реда са установили и задържали 19-годишен местен жител, съпричастен към деянието. При извършената проверка у него е открит и иззет пневматичен пистолет, зареден с гумени сачми.

Младежът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.