Русия осъди полски военнопленник на 13 години затвор

Това е пореден случай, в който Москва налага присъда на чуждестранен боец, третиран като „наемник"

16 април 2026, 16:31
Източник: AP/БТА

С ъд, разположен от Русия в окупираните украински територии, осъди полски гражданин на 13 години затвор, след като той е бил пленен, воювайки на страната на Киев, предаде АФП.

Това е пореден случай, в който Москва налага присъда на чуждестранен боец, третиран като „наемник“, а не като военнопленник със защита съгласно Женевските конвенции.

47-годишният мъж, идентифициран като Кшиштоф Флачек, е бил пленен през ноември 2024 г. край град Часов Яр, съобщи руската главна прокуратура.

Присъдата е постановена от Върховния съд на Луганск – източен регион на Украйна, който Москва твърди, че е анексирала.

Както Украйна, така и Русия привличат чуждестранни бойци. Според украинските закони обаче те не могат да служат като наемници, т.е. получават същото заплащане и условия като украинските им колеги и са част от редовната армия на Украйна.

Москва е обвинявана, че използва принуда и подвеждане при набирането на стотици бойци, особено от Африка, Азия и Централна Азия. Северна Корея също изпрати хиляди военнослужещи в подкрепа на руските сили.

Източник: БГНЕС    
