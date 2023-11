Психолог обясни защо на някои хора им е трудно да се извиняват

"Някои хора никога не се извиняват, дори ако грешката им е очевидна, и причината за това поведение може да е страхът им да не загубят авторитета си", каза психологът Олга Романив. Според нея такива хора смятат извиненията за проява на слабост.

Както обясни експертът, корените на проблема често се крият в детството, например, ако родителите са принуждавали детето постоянно да иска прошка за всяко неправомерно действие. Резултатът от това е, че когато пораснат, такива хора или ще се извиняват за всичко, или ще мразят подобни думи.

