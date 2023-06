Разследване за реч на омразата в Швеция, след като иракчанин запали Корана

Ш веция започна разследване за реч на омразата спрямо иракчанина, който запали копие на Корана пред джамия в Стокхолм вчера, предаде Анадолската агенция.

Турското посолство в скандинавската страна междувременно призова шведските власти да предотвратяват подобни атаки.

Turkish fury as Sweden allows Qur’an burning risks further delays to Nato bid: Foreign minister condemns ‘vile protest’ outside Stockholm mosque ahead of meeting in Brussels to discuss application Turkey’s foreign minister has criticised the burning of… https://t.co/ll1z2G7G4B pic.twitter.com/QaVtSoIrgY

Мъжът от иракски произход разкъсал няколко страници от екземпляр на Корана, в който бил сложил бекон, и ги изгорил, съобщи кореспондент на Анадолската агенция. Мъжът, представящ се за "светски атеист" в социалните медии, обяви, че целта му е била да "критикува исляма".

След нападението шведската полиция е започнала разследване за реч на омразата срещу него.

Полицията на Швеция отхвърли преди това няколко заявления за акции с изгаряне на Корана пред посолствата на Турция и Ирак в Стокхолм, но това решение беше отменено от съда.

Турският министър на външните работи осъди вчерашната демонстрация по изгаряне на Корана в Стокхолм в първия ден на свещения за мюсюлманите празник Курбан байрам. Министърът окачестви случая като подла акция и заяви, че е "недопустимо тези антиислямски действия да се допускат под претекст за свобода на изразяване".

Други турски официални лица също порицаха проявата.

Говорителят на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Йомер Челик осъди решението на шведската полиция да разреши провеждането на акцията с оскверняване на Свещения Коран, наричайки го "престъпление срещу човечеството".

Директорът на Диянет (Дирекцията по религиозните въпроси) Али Ербаш също порица допускането на акцията в Стокхолм.

"Приканвам Швеция и западните страни да спрат да защитават този болен манталитет, който е враждебен към мюсюлманите, социалния мир и човечеството, и очакваме да бъдат приложени конкретни санкции срещу извършителите", се посочва в изявление, публикувано в профила на Ербаш в социална мрежа.

Вицепрезидентът Джевдет Йълмаз заяви, че Свещеният Коран "не губи ни най-малко от стойността си заради тези подли действия. Тези, които ще загубят, са онези, които извършват тези провокации, и онези, които стоят отстрани и ги наблюдават", добави той, цитиран от електронното издание на в. "Акшам".

Ръководителят на Дирекцията по комуникации на турското президентство Фахреттин Алтун също реагира на изгарянето на Корана пред джамия в Стокхолм.

"Тези, които искат да бъдат наши съюзници в НАТО, не могат да толерират и допускат разрушителното поведение на антиислямски и ксенофобски настроени терористи. Това е поредният провокативен терористичен акт, насочен срещу нашата религия в този благословен ден. Както заяви външният ни министър Хакан Фидан, затварянето на очите пред подобни отвратителни актове е съучастие в престъплението. Шведските власти трябва да действат бързо и да заемат ясна позиция срещу всички прояви на тероризъм. Те не могат да се крият зад оправданието за свободата на словото и изразяването", написа Алтун в профила си в социалните медии.

#BREAKING #Sweden #Islam We reported earlier that Court in Sweden allowed burning of Qur'an. Here is the moment that Qur'an is burned, during the great Muslim holiday Eid al-Adha in front of a large mosque in Stockholm. Situation gets worse because this was ensured by police. pic.twitter.com/XS2gwCUBeT