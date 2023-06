Денков пред Politico: Каним нидерландски и австрийски експерти да наблюдават операциите пo границата с Турция

Б ългария ще покани специалисти от нидерландските и австрийските митнически служби да наблюдават операциите на турската граница, за да се опита да разсее опасенията, които възпрепятстват кандидатурата ѝ за присъединяване към Шенгенското пространство за свободно пътуване, заяви снощи министър-председателят Николай Денков за изданието Politico.

Bulgaria will invite Dutch and Austrian customs “experts” to observe operations at the Turkish border to ease concerns over its bid to join the Schengen passport-free travel area, https://t.co/M3QutqTuiK