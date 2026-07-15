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Yettel раздава над 1 милион награди в приложението си за своя 25-и рожден ден

Кампанията включва 25 смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, мобилен интернет, роуминг пакети и отстъпки в онлайн магазина

Платена публикация

15 юли 2026, 16:45
Yettel раздава над 1 милион награди в приложението си за своя 25-и рожден ден
Източник: Yettel

П о повод своя 25-и рожден ден Yettel раздава над 1 милион награди чрез специална кампания в мобилното си приложение. До 9 август потребителите могат всеки ден да завъртят колелото и веднага да разберат какво са спечелили. Сред наградите са 25 смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, мобилен интернет в България и в роуминг, както и отстъпки в онлайн магазина на телекома.

Големият акцент в кампанията са хитовите смартфони Samsung Galaxy S26 Ultra – по един за всяка година от историята на компанията. Десет от тях са моментни награди и могат да бъдат спечелени директно при завъртане на колелото. Останалите 15 ще бъдат раздадени чрез томбола след края на кампанията, като участието в нея също се печели при завъртане на колелото. Колкото повече пъти участва потребителят в томболата, толкова по-голям е шансът му да спечели смартфон.

Наградите включват и предложения, които потребителите могат да използват в ежедневието си. Сред тях са кодове за 10% отстъпка за аксесоари и 5% отстъпка за смарт устройства в онлайн магазина на Yettel, както и допълнителен мобилен интернет в България и в роуминг.

Клиентите с абонаментни планове могат да спечелят неограничени MB на максимална скорост в България, валидни за 24 часа, или пакет с неограничени MB в роуминг в ЕС за един месец. За клиентите на предплатени услуги са предвидени пакети от 2000 MB за седем дни и 1000 MB за три дни.

Кой може да участва и как?

Потребителите трябва да отворят Yettel App и да изберат банера на кампанията на началния екран. Необходимо е приложението да бъде обновено до последната налична версия (6.5.5). Участието в кампанията не изисква покупка, а всеки регистриран потребител може да завърти колелото веднъж дневно и веднага да види своята награда. На следващия ден в приложението се активира нова възможност за участие.

В инициативата могат да се включат както настоящи клиенти на Yettel, така и потребители, които не са клиенти на оператора, но използват приложението. Така празничната инициатива отваря преживяването към по-широка аудитория и превръща рождения ден на телекома в споделен повод за радост.

Какво още предлага Yettel Аpp?

Приложението Yettel позволява на потребителите лесно и удобно да управляват мобилните и дигиталните си услуги на едно място – да проверяват и плащат сметки, да

следят потреблението си, да активират пакети и роуминг услуги и да управляват своите абонаменти и услуги като Yettel TV и интернет за дома. В него са достъпни и редица дигитализирани процеси, които заменят необходимостта от посещение в магазин, включително прехвърляне на номер и избор на нов мобилен план. След интегрирането на онлайн магазина в края на миналата година потребителите могат директно през приложението да избират и купуват устройства и аксесоари, което разширява ролята му отвъд стандартното самообслужване. Yettel App може да бъде изтеглено безплатно за устройства с iOS и Android.

Пълните условия за кампанията на Yettel по повод 25-годишнината на компанията са достъпни в приложението и на сайта на оператора.

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