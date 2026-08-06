Зехтинът в Гърция поевтиня

Данните се отнасят до регистрирани реални покупки през отчетната седмица, а цените се различават значително между отделните производствени райони в Гърция.

С редната цена на зехтина екстра върджин в Гърция се понижава до 3,79 евро за килограм, съобщава гръцкото специализирано издание e-Agrotis.

Спадът спрямо предходната седмица е 1,3%. Въпреки седмичното поевтиняване цената все още е с 0,4% по-висока, отколкото е била преди месец.

Изданието се позовава на официалните данни за цените на зехтина на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия – DG AGRI. Посочените стойности са регистрирани цени по реално осъществени покупки през съответната отчетна седмица, тъй като зехтинът не се търгува на специализирана борса.

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По-ниски цени в Испания

За сравнение средната цена на зехтина екстра върджин в Испания е 3,60 евро за килограм. Тя се понижава с 0,5% за седмица и с 8,8% за месец.

Гръцкият зехтин в момента се продава с 5,4% по-скъпо от испанския.

Изданието отбелязва, че движението на испанския пазар има голямо значение за международните цени, тъй като Испания осигурява около 45% от световното производство на зехтин.

Най-силен спад в Италия

Средната цена на зехтина екстра върджин в Италия остава по-висока и достига 4,93 евро за килограм.

Италианският пазар обаче отчита най-голямото понижение сред трите държави. Цената пада с 4,8% за седмица и с 14,6% за месец.

Колко струва зехтинът в различните райони на Гърция

Официалните регистрации показват значителни разлики между основните производствени райони в Гърция.

Най-висока е цената в Ираклио – 3,92 евро за килограм. В Ханя зехтинът екстра върджин се продава за 3,80 евро, а в Месиния – за 3,65 евро за килограм.

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Разликата между най-високата и най-ниската регистрирана цена достига 27 евроцента на килограм.

Това показва, че местното търсене и качествените характеристики на продукцията имат решаваща роля при сключването на сделките.

Туристи, сред които предимно българи и румънци, купуват по-големи количества зехтин на сегашните по-ниски цени и се запасяват за зимата. Източник: iStock Photos

Как се движат останалите категории

Последните налични данни за останалите категории зехтин в Гърция са от края на юни.

Средната цена на зехтина върджин е 2,90 евро за килограм. За седмица тя се повишава с 3,6%, но спрямо предходния месец е с 12,1% по-ниска.

Зехтинът лампанте се продава средно за 1,90 евро за килограм. Цената му не се променя за седмица, но отчита месечно понижение от 17,4%.

В Испания зехтинът върджин се търгува за 3,18 евро за килограм, а лампанте – за 2,95 евро. На седмична база цените им се повишават съответно с 0,4% и 0,5%.

Гръцките производители изчакват

Според e-Agrotis гръцките производители се намират в период на изчакване. Изданието посочва, че гръцкият пазар традиционно следва тенденциите в Испания, но с известно закъснение.

Задържането на средната цена в Гърция над испанската е положително за местните производители. Понижението в Испания и Италия обаче показва, че общата тенденция на средиземноморския пазар е към спад на цените, отбелязва изданието.

Разликите между отделните райони в страната могат да окажат съществено влияние върху доходите на производителите в зависимост от мястото, на което продават продукцията си.

Българи се запасяват преди очакваното поскъпване

Седмичното понижение на цената идва на фона на предупреждения, че зехтинът може отново да поскъпне по-късно през годината.

Производители от Гърция, Италия и Португалия очакват по-слаби реколти заради продължителните горещини, сушата и пожарите в Южна Европа, съобщава The Guardian. Огънят е засегнал част от маслиновите насаждения, а в други райони пепелта, високите температури, вредителите и болестите влошават качеството и намаляват размера на плодовете.

Опасенията са, че по-ниското производство може отново да повиши цените, след като те постепенно се успокоиха след силното поскъпване през предходните години.

Предупреждения за поскъпване отправят и производители от Халкидики. На този фон туристи, сред които предимно българи и румънци, купуват по-големи количества зехтин на сегашните по-ниски цени и се запасяват за зимата.