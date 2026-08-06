Парите ни

Зехтинът в Гърция поевтиня

Защо българи се запасяват за зимата въпреки спада

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

6 август 2026, 14:45
Зехтинът в Гърция поевтиня
Данните се отнасят до регистрирани реални покупки през отчетната седмица, а цените се различават значително между отделните производствени райони в Гърция.   
Източник: Freepik.com

С редната цена на зехтина екстра върджин в Гърция се понижава до 3,79 евро за килограм, съобщава гръцкото специализирано издание e-Agrotis.

Спадът спрямо предходната седмица е 1,3%. Въпреки седмичното поевтиняване цената все още е с 0,4% по-висока, отколкото е била преди месец.

Изданието се позовава на официалните данни за цените на зехтина на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия – DG AGRI. Посочените стойности са регистрирани цени по реално осъществени покупки през съответната отчетна седмица, тъй като зехтинът не се търгува на специализирана борса.

Гръцки супермаркети свалят цените на храните

По-ниски цени в Испания

За сравнение средната цена на зехтина екстра върджин в Испания е 3,60 евро за килограм. Тя се понижава с 0,5% за седмица и с 8,8% за месец.

Гръцкият зехтин в момента се продава с 5,4% по-скъпо от испанския.

Изданието отбелязва, че движението на испанския пазар има голямо значение за международните цени, тъй като Испания осигурява около 45% от световното производство на зехтин.

Най-силен спад в Италия

Средната цена на зехтина екстра върджин в Италия остава по-висока и достига 4,93 евро за килограм.

Италианският пазар обаче отчита най-голямото понижение сред трите държави. Цената пада с 4,8% за седмица и с 14,6% за месец.

Колко струва зехтинът в различните райони на Гърция

Официалните регистрации показват значителни разлики между основните производствени райони в Гърция.

Най-висока е цената в Ираклио – 3,92 евро за килограм. В Ханя зехтинът екстра върджин се продава за 3,80 евро, а в Месиния – за 3,65 евро за килограм.

Заради скъпия бензин: Гърция отчита по-малко нощувки от туристи

Разликата между най-високата и най-ниската регистрирана цена достига 27 евроцента на килограм.

Това показва, че местното търсене и качествените характеристики на продукцията имат решаваща роля при сключването на сделките.

Туристи, сред които предимно българи и румънци, купуват по-големи количества зехтин на сегашните по-ниски цени и се запасяват за зимата.
Туристи, сред които предимно българи и румънци, купуват по-големи количества зехтин на сегашните по-ниски цени и се запасяват за зимата. Източник: iStock Photos

Как се движат останалите категории

Последните налични данни за останалите категории зехтин в Гърция са от края на юни.

Средната цена на зехтина върджин е 2,90 евро за килограм. За седмица тя се повишава с 3,6%, но спрямо предходния месец е с 12,1% по-ниска.

Зехтинът лампанте се продава средно за 1,90 евро за килограм. Цената му не се променя за седмица, но отчита месечно понижение от 17,4%.

В Испания зехтинът върджин се търгува за 3,18 евро за килограм, а лампанте – за 2,95 евро. На седмична база цените им се повишават съответно с 0,4% и 0,5%.

Гръцките производители изчакват

Според e-Agrotis гръцките производители се намират в период на изчакване. Изданието посочва, че гръцкият пазар традиционно следва тенденциите в Испания, но с известно закъснение.

Задържането на средната цена в Гърция над испанската е положително за местните производители. Понижението в Испания и Италия обаче показва, че общата тенденция на средиземноморския пазар е към спад на цените, отбелязва изданието.

Разликите между отделните райони в страната могат да окажат съществено влияние върху доходите на производителите в зависимост от мястото, на което продават продукцията си.

Българи се запасяват преди очакваното поскъпване

Седмичното понижение на цената идва на фона на предупреждения, че зехтинът може отново да поскъпне по-късно през годината.

Производители от Гърция, Италия и Португалия очакват по-слаби реколти заради продължителните горещини, сушата и пожарите в Южна Европа, съобщава The Guardian. Огънят е засегнал част от маслиновите насаждения, а в други райони пепелта, високите температури, вредителите и болестите влошават качеството и намаляват размера на плодовете.

Опасенията са, че по-ниското производство може отново да повиши цените, след като те постепенно се успокоиха след силното поскъпване през предходните години.

Предупреждения за поскъпване отправят и производители от Халкидики. На този фон туристи, сред които предимно българи и румънци, купуват по-големи количества зехтин на сегашните по-ниски цени и се запасяват за зимата.

Автор: Маргарита Костадинова
зехтин екстра върджин цена на зехтина Гърция Испания Италия спад на цените пазарни тенденции производители на зехтин прогноза за поскъпване реколта от маслини
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Москва похвали Радев за по-сдържаната реторика към Русия

Москва похвали Радев за по-сдържаната реторика към Русия

Зеленски с предупреждение: До 50 000 севернокорейски войници отиват в Русия

Зеленски с предупреждение: До 50 000 севернокорейски войници отиват в Русия

Верижна катастрофа с три коли на АМ „Тракия“ в посока София

Верижна катастрофа с три коли на АМ „Тракия“ в посока София

Косово свали украинско знаме след визитата на Зеленски в Сърбия

Косово свали украинско знаме след визитата на Зеленски в Сърбия

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
Как е стигнал до България дронът, който се взриви край Кардам
Ексклузивно

Как е стигнал до България дронът, който се взриви край Кардам

Преди 13 часа
<p>Иран с ултиматум за Ормузкия проток: Ето какво поиска от Тръмп</p>
Ексклузивно

Иран с ултиматум за Ормузкия проток: Ето какво поиска от Тръмп

Преди 12 часа
Левът окончателно отива в историята: Oт днес цените на етикетите - само в евро
Ексклузивно

Левът окончателно отива в историята: Oт днес цените на етикетите - само в евро

Преди 9 часа
<p>Празник е! Кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Празник е! Кой има имен ден

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трябва ли да спим с включен вентилатор? Експерт по съня обяснява плюсовете и минусите

Трябва ли да спим с включен вентилатор? Експерт по съня обяснява плюсовете и минусите

Свят Преди 1 час

Докато Европа преживява поредната гореща вълна, много хора си задават един и същ въпрос - трябва ли вентилаторът да остане включен през цялата нощ?

Историята на „ловците на педофили” и кога се прекрачва границата

Историята на „ловците на педофили” и кога се прекрачва границата

България Преди 2 часа

Отдадоха почит на Уитни Хюстън с нейна собствена кукла Барби

Отдадоха почит на Уитни Хюстън с нейна собствена кукла Барби

Любопитно Преди 3 часа

Куклата пресъздава емблематичния образ на певицата от клипа към I Wanna Dance With Somebody. Моделът бе представен по повод рождения ден на музикалната легенда

,

Тайфунът „Долфин“ удари Китай с ветрове от 151 км/ч, над 1 милион души са евакуирани

Свят Преди 4 часа

Стихията донесе със себе си порои и ветрове със скорост до 151 км/ч

Нетаняху отхвърли плана за мир в Газа, обявен от Тръмп

Нетаняху отхвърли плана за мир в Газа, обявен от Тръмп

Свят Преди 4 часа

Нетаняху води разговори с американски представители как да се продължи напред

Българска компания е включена в трансфера на ракети ATACMS от Турция за Украйна

Българска компания е включена в трансфера на ракети ATACMS от Турция за Украйна

България Преди 5 часа

Документи на Държавния департамент на САЩ сочат българското дружество VTIC International Ltd. като посредник. Пакетът за 283,9 млн. долара включва 70 ракети ATACMS, пускови установки M270 и хиляди касетъчни снаряда

Четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер край Рио де Жанейро

Четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер край Рио де Жанейро

Свят Преди 5 часа

Разбил се е в националния парк „Тижука“

,

Пожар в центъра на Монтана: Гори сградата на бивше училище

България Преди 5 часа

След като огънят бе потушен през нощта, около обяд пламъците обхванаха целия покрив. На място са над пет екипа на пожарната, а РИОСВ ще измери задимяването

Иран: Няма да водим преговори със САЩ, докато нарушават споразумението

Иран: Няма да водим преговори със САЩ, докато нарушават споразумението

Свят Преди 6 часа

Външният министър Абас Арагчи подчерта, че диалогът с Вашингтон е спрян, а Корпусът на гвардейците обяви, че Ормузкият проток остава затворен и вече е „театър на военни действия“

Жертви и пожари в Белгород след масирана атака с над 150 украински дрона в Русия

Жертви и пожари в Белгород след масирана атака с над 150 украински дрона в Русия

Свят Преди 6 часа

Руското МО съобщи, че е свалило над 150 безпилотника над европейската част на страната и Черно море. В Белгород са запалени жилищни сгради, ранени са над 25 души

Украйна ще купи стари американски ракети АТАКМС от Турция

Украйна ще купи стари американски ракети АТАКМС от Турция

Свят Преди 6 часа

Държавният департамент на САЩ подкрепя продажбата на стойност 283 милиона долара. Пакетът включва ракетни системи M270 и над 2500 касетъчни боеприпаси

Голям пожар временно затвори Подбалканския път край Сливен

Голям пожар временно затвори Подбалканския път край Сливен

България Преди 7 часа

На терен се отзоваха шест екипа на пожарната

<p>Пътнически и товарен влак се удариха в Хърватия, много&nbsp;пострадали</p>

Пътнически и товарен влак се удариха в Хърватия, 25 души са пострадали

Свят Преди 7 часа

Сред възможните причини за инцидента се разглеждат техническа неизправност и човешка грешка

Жестоко убийство край Несебър: Украинец е задържан, жертвата е с прерязано гърло

Жестоко убийство край Несебър: Украинец е задържан, жертвата е с прерязано гърло

България Преди 8 часа

Полицията е установила е, че убийството е осъществено след употреба на алкохол и скандал

Протест във Варна в защита на родилката, загубила бебето си дни преди раждането

Протест във Варна в защита на родилката, загубила бебето си дни преди раждането

България Преди 8 часа

Още родители разказват за опита си при същия специалист

3-те най-важни неща, които да направите при първо влизане във фитнеса

3-те най-важни неща, които да направите при първо влизане във фитнеса

Любопитно Преди 8 часа

Влизането във фитнес залата след дълго прекъсване или за първи път може да бъде плашещо, но професионалните треньори разкриват три прости и научно доказани стратегии за безопасно, приятно и дълготрайно изграждане на спортни навици

Всичко от днес

От мрежата

Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

dogsandcats.bg

13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

dogsandcats.bg
1

Положиха подводна навигационна линия до остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Показаха бебе ламантин пред публика в зоопарк в Китай

sinoptik.bg

Мелани Грифит на 69: тайните, любовите и тежките битки зад холивудския блясък

Edna.bg

Отиде си Джансевер Далипова – емблематичният глас на арабеска

Edna.bg

Проблем за ЦСКА - важен играч напусна контузен (видео)

Gong.bg

Скаутите на Левски гледат на живо Септември - ЦСКА

Gong.bg

Верижна катастрофа временно затрудни трафика на АМ "Тракия"

Nova.bg

Победа на шахматната дъска: Надя Тончева с нов международен успех

Nova.bg