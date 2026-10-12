Парите ни

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Тиражът е само 3000 броя, а всеки клиент може да купи само по една

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

12 октомври 2026, 10:29
Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“
Източник: БГНЕС

Опашка се изви пред централното управление на Българската народна банка (БНБ) в София за новата златна колекционерска монета „Св. Иван Рилски“. Към 9:20 часа в импровизирания списък на чакащите са били записани над 140 души.

Монетата е в обращение от днес, 12 октомври, и се продава за 1508 евро. Номиналната ѝ стойност е 100 евро, а тиражът е 3000 броя. Това е първата българска златна колекционерска монета с номинал в евро, както и петата и последна колекционерска монета, която БНБ пуска през 2026 г.

БНБ пуска златна монета за 1508 евро - посветена е на Св. Иван Рилски

Каква е монетата

Монетата е от серията „Българска иконография“. Тя е от злато с проба 999/1000, тежи 8,64 г и е с диаметър 24 мм. Художественият проект е на Симеон Цинцарски, съобщават от БНБ.

Източник: БНБ

На лицевата страна е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879“, номиналната стойност „100 ЕВРО“ и годината на емисията „2026“. На гърба е изобразен св. Иван Рилски с надпис „СВ. ИВАН РИЛСКИ“.

През 2026 г. се навършват 1150 години от рождението и 1080 години от смъртта на светеца, припомнят от БНБ.

Къде се продава

БНБ продава монетата на четири каси в централната си сграда на пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касовия център на ул. „Михаил Тенев“ № 10 в София.

До края на работния ден на 12 октомври монетата ще бъде предоставена за продажба и на „Инвестбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“, „Общинска банка“ и „Централна кооперативна банка“, които ще я предлагат в свои офиси и клонове, както и на „Монетен двор“. Списъкът с конкретните офиси е публикуван на сайта на БНБ.

По една на човек

Всеки клиент може да купи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали я купува за себе си или от името и за сметка на друго лице. Във втория случай е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно.

Източник: БНБ

Ако клиент е купил монета като физическо лице, той няма право да купи втора като представител на юридическо лице, и обратното. Монети не се продават на лица под 18 години.

Платежно средство само в България

Монетата е законно платежно средство само в Република България. За разлика от възпоменателните евромонети, колекционерските са законно платежно средство само в държавата емитент, а не в цялата еврозона.

Редактор: Маргарита Костадинова
БНБ златна монета колекционерска монета Св. Иван Рилски нумизматика монета в евро Българска иконография опашка пред БНБ тираж 3000 платежно средство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
DS ще позволи всеки F3VER да бъде персонализиран според желанията на клиента

DS ще позволи всеки F3VER да бъде персонализиран според желанията на клиента

carmarket.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 18 часа
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 13 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 12 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Извънредно заседание в НС заради помилването на „петричкия Ескобар“

Извънредно заседание в НС заради помилването на „петричкия Ескобар“

България Преди 6 минути

Извънредното заседание е насрочено за 13 октомври от 9:00 ч. по предложение на „Продължаваме промяната“.

Две българки в Топ 200 на световната ранглиста по тенис

Две българки в Топ 200 на световната ранглиста по тенис

България Преди 8 минути

Елизара Янева се изкачи до рекордното 146-о място, а Росица Денчева напредна до №195.

Президентът Илияна Йотова

Йотова: Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече са реални военни действия

България Преди 31 минути

Президентът заяви, че нападенията поставят под въпрос безопасността на екипажите и свободното международно корабоплаване

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Парите ни Преди 38 минути

Рутинните позиции изчезват, най-засегнати са младите, а държавите ще трябва да премислят данъците си, предупреди шефът на МВФ на годишните срещи в Банкок

Доналд Тръмп

Сделка с Русия и екзекуция на живо: Къде са границите на властта при Тръмп

Свят Преди 44 минути

Растящите притеснения относно сделката за руския дизел, потенциално излъчваната на живо екзекуция и действията на Службата за имиграция и митници (ICE) могат да загатнат за отслабеното политическо влияние на Тръмп почти по средата на втория му мандат

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова призова за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море

България Преди 47 минути

Външният министър Велислава Петрова призова за политическо решение и координирани действия на европейско ниво

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Любопитно Преди 47 минути

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Свят Преди 49 минути

Нова атака с дронове парализира ключов център за данни на „Яндекс“ край Москва. Това е третият подобен удар за седмицата, който извади от строя популярни услуги на технологичния гигант

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

България Преди 1 час

Нападението е станало около 23:30 ч. в събота, а полицията разследва случая

Кимбърли Гилфойл

Тръмп обмисля да уволни бивша годеница на сина си, която назначи като посланик

Свят Преди 1 час

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

Любопитно Преди 1 час

След драстичната си загуба на тегло и поредица от лични трагедии, дъщерята на легендарния рокер проговори за болката, борбата и защо се обърна за помощ към гроба на баща си

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

България Преди 1 час

Трусът е с магнитуд 2,7 и е регистриран от БАН в 13:27 ч. на 11 октомври

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Свят Преди 1 час

Брент пада до 104 долара за барел, а газьолът – с 3%

Владимир Путин и Доналд Тръмп

„Предателство“ или нова реалност: Какво означава дизеловата сделка на Тръмп и Путин за Европа и България

Свят Преди 1 час

Проф. Марин Русев и Кристиян Шкварек с различни позиции за договорката за руския дизел, но единни около необходимостта България да отстоява по-ясно позициите си

Криста Пайк

Криста Пайк се завърна сред осъдените на смърт: Какво следва за нея

Свят Преди 2 часа

Нейната неуспешна екзекуция привлече подновен обстоен контрол върху начина, по който щатите изпълняват смъртното наказание в САЩ, особено при използването на смъртоносна инжекция, и повдигна въпроси дали Тенеси може да направи нов опит да я екзекутира

Кая Калас

Кая Калас: Санкциите срещу Русия биха били по-ефективни, ако САЩ също ги прилагат

Свят Преди 2 часа

Върховният представител на ЕС заяви, че по време на война е важно украинското общество да запази единството си

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

Впечатляващо сияние по северните ширини

sinoptik.bg

Иван Звездев стана дядо, избраха царско име

Edna.bg

Съпругата на Роби с равносмeтка за изминалата година: меден месец, нов дом и бебе напът

Edna.bg

Ива Михайлова пред NOVA: Щастлива съм, че съм в България и се чувствам в безопасност

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи в понеделник

Nova.bg