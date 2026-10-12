Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Опашка се изви пред централното управление на Българската народна банка (БНБ) в София за новата златна колекционерска монета „Св. Иван Рилски“. Към 9:20 часа в импровизирания списък на чакащите са били записани над 140 души.

Монетата е в обращение от днес, 12 октомври, и се продава за 1508 евро. Номиналната ѝ стойност е 100 евро, а тиражът е 3000 броя. Това е първата българска златна колекционерска монета с номинал в евро, както и петата и последна колекционерска монета, която БНБ пуска през 2026 г.

БНБ пуска златна монета за 1508 евро - посветена е на Св. Иван Рилски

Каква е монетата

Монетата е от серията „Българска иконография“. Тя е от злато с проба 999/1000, тежи 8,64 г и е с диаметър 24 мм. Художественият проект е на Симеон Цинцарски, съобщават от БНБ.

Източник: БНБ

На лицевата страна е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879“, номиналната стойност „100 ЕВРО“ и годината на емисията „2026“. На гърба е изобразен св. Иван Рилски с надпис „СВ. ИВАН РИЛСКИ“.

През 2026 г. се навършват 1150 години от рождението и 1080 години от смъртта на светеца, припомнят от БНБ.

Къде се продава

БНБ продава монетата на четири каси в централната си сграда на пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касовия център на ул. „Михаил Тенев“ № 10 в София.

До края на работния ден на 12 октомври монетата ще бъде предоставена за продажба и на „Инвестбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“, „Общинска банка“ и „Централна кооперативна банка“, които ще я предлагат в свои офиси и клонове, както и на „Монетен двор“. Списъкът с конкретните офиси е публикуван на сайта на БНБ.

По една на човек

Всеки клиент може да купи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали я купува за себе си или от името и за сметка на друго лице. Във втория случай е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно.

Източник: БНБ

Ако клиент е купил монета като физическо лице, той няма право да купи втора като представител на юридическо лице, и обратното. Монети не се продават на лица под 18 години.

Платежно средство само в България

Монетата е законно платежно средство само в Република България. За разлика от възпоменателните евромонети, колекционерските са законно платежно средство само в държавата емитент, а не в цялата еврозона.