Пари

Евростат: Годишната инфлация в ЕС и еврозоната остава без промяна през август

За България данните сочат слабо покачване

18 септември 2025, 11:05
Евростат: Годишната инфлация в ЕС и еврозоната остава без промяна през август
Източник: iStock photos/Getty images

И нфлацията в Европейския съюз остава без промяна през август на ниво от 2,4 на сто на годишна основа, както бе отчетено и през юли. В еврозоната инфлацията през август също остава без промяна – 2 на сто, както и през предходния месец, което е целевото равнище, определено от Европейската централна банка (ЕЦБ). Това сочат най-новите ревизирани данни на европейската статистическа агенция Евростат

Така институцията леко ревизира данните надолу, след като в началото на този месец обяви, че очаква инфлацията в еврозоната да се е повишила до 2,1 на сто през миналия месец.

На месечна база, през август спрямо юли, инфлацията в ЕС и еврозоната нараства съответно с 0,2 и 0,1 на сто.

За България данните на Евростат, според Индекса на хармонизираните потребителски цени (HICP), сочат слабо ускоряване на годишния темп на нарастването на потребителските цени до 3,5 на сто през август от 3,4 на сто, отчетени през юли. На месечна основа през август е регистрирана инфлация от 0,1 на сто.

Най-ниският годишен темп на инфлацията в ЕС през миналия месец е отчетен в Кипър, където остава без изменение (0,0 на сто), следвана от Франция (0,8 на сто) и Италия (1,6 на сто).

Най-високи стойности на показателя са отчетени в Румъния (8,5 на сто), следвана от Естония (6,2 на сто) и Хърватия (4,6 на сто).

В сравнение с юли годишната инфлация през август е спаднала в девет държави членки, останала е без промяна в четири и се е повишила в четиринадесет.

На месечна база поскъпването на стоките и услугите за потребителите е най-голямо в Португалия (2,1 на сто), Белгия (1,5 на сто) и Люксембург (1,2 на сто).

През август Дания е била в дефлация на месечна основа, сочат още данните на Евростат. Общото ниво на цените на стоките и услугите в страната се е понижило с 0,7 на сто, следвана от Гърция – спад от 0,6 на сто, Литва, Финландия и Швеция – спад от 0,3 на сто и за трите държави, Италия и Латвия – спад от 0,2 на сто и за двете държави, а в Полша и Португалия спадът е 0,1 на сто и за двете.

През август 2025 г. най-голям принос за годишната инфлацията в еврозоната е имал секторът на услугите (+1,44 процентни пункта, пр. п.), следван от цените на храните, алкохола и тютюневите изделия (0,62 пр. п.), както и на неенергийните промишлени стоки (0,18 пр. п.). За намаление на показателя са допринесли енергийните продукти, при които е отчетено понижение от 0,19%.

Източник: БТА/Марин Милков    
инфлация евростат
Последвайте ни

По темата

Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

Вижте момента, в който кралица Камила побутва принцеса Кейт по време на държавното посещение

Вижте момента, в който кралица Камила побутва принцеса Кейт по време на държавното посещение

Полицай, охранявал протеста пред НС, е починал

Полицай, охранявал протеста пред НС, е починал

Олигархът, обвинен в

Олигархът, обвинен в "кражбата на века", остава в Гърция - екстрадицията спряна

Как доказваме стаж за пенсия

Как доказваме стаж за пенсия

pariteni.bg
Преди точно 10 години „Дизелгейт“ промени индустрията завинаги

Преди точно 10 години „Дизелгейт“ промени индустрията завинаги

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Годна ли е за пиене водата в Плевен: РЗИ съобщи резултатите от изследването</p>

Годна ли е за питейно-битови нужди водата в Плевен: РЗИ съобщи резултатите от изследването

България Преди 38 минути

Всяка седмица се вземат проби от всички райони на града

Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп

Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп

Любопитно Преди 40 минути

Принцът и принцесата на Уелс публикуваха снимката в своите Instagram Stories с текст „зад кулисите“ написан отгоре

.

Охранител в Бургас нападна с брадва популярен инфлуенсър

България Преди 1 час

Пострадал е тиктокърът Борислав Георгиев, известен като Бобко или „камикадзе съм аз“

Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев, осъден за убийството на Митко от Цалапица

Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев, осъден за убийството на Митко от Цалапица

България Преди 1 час

Причината е неявяването на поверениците на частните обвинители

Какво да ядем и как да тренираме през есента, за да поддържаме форма?

Какво да ядем и как да тренираме през есента, за да поддържаме форма?

Любопитно Преди 1 час

Човешкото тяло работи по едни и същи закони по всяко време на годината

Мини в Черно море: "Руснаците са хвърлили каквото имат"

Мини в Черно море: "Руснаците са хвърлили каквото имат"

Свят Преди 2 часа

Черно море е терен на военни действия, но и ключов търговски коридор за Украйна

"Не съм го бил. Той изпитва злоба": Говори хотелиерът, обвинен за побой от кмета на Огняново

"Не съм го бил. Той изпитва злоба": Говори хотелиерът, обвинен за побой от кмета на Огняново

България Преди 2 часа

"Ще го съдя. Не може така да уврежда имиджа на хотела ми", категоричен бе Валентин Четрафилов

<p><strong><i>&quot;</i>Това е заплаха за всички нас&quot;:</strong> Обама с остри критики към Тръмп</p>

Обама: САЩ са изправени пред преломен момент след убийството на Кърк

Свят Преди 2 часа

Тръмп разединява още повече страната, вместо да работи за обединяването на нацията, заяви експрезидентът

Младежи изпотрошиха лукзозна кола в Пловдив и се снимаха с нея (ВИДЕО)

Младежи изпотрошиха лукзозна кола в Пловдив и се снимаха с нея (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

Собственикът на автомобила смята, че е станал жертва на ново предизвикателство в TikTok

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

Любопитно Преди 3 часа

"Гъбите вече трябва да бъдат признати за едни от най-старите и най-големите организми на Земята"

<p>Почитаме паметта на светец, прославил се с чудотворството</p>

18 септември: Почитаме паметта на светец, прославил се с чудотворството

Любопитно Преди 3 часа

Жаждата за духовни подвизи го подтикнала да раздаде цялото си имущество на бедните и да се отдалечи в манастир

Стрелба в САЩ: Трима полицаи са убити, други двама - тежко ранени

Стрелба в САЩ: Трима полицаи са убити, други двама - тежко ранени

Свят Преди 3 часа

Нападателят е бил застрелян от органите на реда

Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха

Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха

Свят Преди 3 часа

"Чухме звука от тежкия удар. Имаме опит със звука на ракети заради дългата война в Газа", разказва Гази Хамад

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Свят Преди 4 часа

По-рано тази седмица Белият дом обяви намерението си да се справи с "левия вътрешен тероризъм"

Тройка по никое време: Свещената независимост! Възможна ли е?

Тройка по никое време: Свещената независимост! Възможна ли е?

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 4 часа

Малко преди Денят на независимостта на България…

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

България Преди 4 часа

Това съобщи депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Вики поздрави Рачков с емоционални лични кадри (ВИДЕО)

Edna.bg

Принцесата на Уелс с диадемата на Даяна пред Тръмп (СНИМКИ)

Edna.bg

Договорката е факт: Жозе Моуриньо се завръща в Бенфика и Шампионската лига

Gong.bg

Манчестър Юнайтед отчете рекордни приходи

Gong.bg

Откриха труп на жена до жилищен блок във Варна

Nova.bg

Делян Пеевски и Асен Василев в остър спор пред парламента (ВИДЕО)

Nova.bg