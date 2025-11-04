България

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика

4 ноември 2025, 13:54
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика
Източник: Фейсбук / Кирил Домусчиев

П редседателят на КРИБ Кирил Домусчиев разкритикува депутата от БСП Драгомир Стойнев за твърденията му, че удвояването на данъка върху дивидентите ще помогне в борбата със сивата икономика. В публикация във „Фейсбук“ Домусчиев заяви, че няма статистическа връзка между по-високия данък дивидент и намаляването на сивия сектор, а подобна мярка само ще навреди на иновациите, предприемачеството и икономическия растеж в България. Ето какво написа председателят на КРИБ в своя пост: 

„Не-много кратък отговор на другаря Стойнев от БСП:

Депутатът от БСП Драгомир Стойнев оправдава удвояването на данък дивидент с борба срещу сивата икономика. Искам да му кажа 3 неща:

1. Статистически значима корелация между данък дивидент и нивата на сива икономика не съществува в държавите от Източна Европа, които споделят сходни проблеми в борбата срещу нея и причините за пораждането й. Сравненията с Франция или Германия за този феномен са нерелевантни – когато БСП направят институции като френските и немските, тогава да се обадят. Тоест, казаното от депутата Стойнев е напълно невярно като данни – да не ползвам по-силна дума.

2. Чисто логически в реалния живот също е невярно. Приходите на сенчестата икономика или са без официален произход с фактура или минават през огромни възнаграждения за изпълнителните директори, които след това те изтеглят - така се плаща между 10% и 11% данъци и осигуровки, а не 10% + 5% данък печалба и дивидент. Това се вижда ясно от НАП и е просто въпрос на желание да бъде преборено. Тоест, казаното от депутата Стойнев е и логически грешно.

3. Прогнозните приходи от данък дивидент за 2025 година са планувани за 174 милиона лева - доказателство за колко млад е българският капитализъм и колко относително слаби са все още българските компании. Дори и да изпълните фантасмагориите за 2026 г. от 340 милиона евро (кого лъжете с това число - по-вероятно е дори да намалеят под тези от 2025!!), няма да постигнете почти нищо за запълване на дефицита, който вероятно ще е над 8 милиарда лева.

А всъщност самият Румен Овчаров го каза ясно вчера – БСП намали данъците с цел изсветляване на икономиката и доказано успя, а сега се опитва със същия аргумент да ги вдига!

Повишаването на данък дивидент в България, обаче, ще има доказано следните вредни последици:

1. Ще намали драстично желанието на предприемачите да създават нови стартиращи компании като изтеглят средства от вече успешни бизнеси и ги инвестират в иновации и рискови начинания.

Прекрасни нови компании като Ендуросат може изобщо да не бъдат създадени, тъй като инвеститорите „ангели“ в тях биха предпочели просто да направят допълнителни инвестиции в съществуващите си бизнеси, вместо да изтеглят дивидента и да рискуват с нещо ново. За младите хора това ще е опустошително, имайки предвид и липсата на големи VC фондове у нас.

2. Това „блокиране“ на печалбите в стари компании и убиване на иновациите е причината Европа да бъде смазана от менгемето на САЩ и Китай. В следвоенния период ние поддържахме и защитавахме своите наследени индустрии и „забравихме“ с печалбите от тях да рискуваме в иновации.

Например, създадената преди 22 години TESLA има 3 ПЪТИ по-висока пазарна капитализация от целия европейски аутомотив сектор и по-висока капитализация от целия световен аутомотив сектор.

3. В днешния глобален и дигитален свят, България не се конкурира само с комшиите от Румъния или Полша, а с целия свят и трябва да се учим от грешките на големите и да не ги повтаряме.

През 2009 година, средният американец е произвел 1.4 пъти повече от средния германец (индустриалният лидер на ЕС) – тази година числото ще е 1.6 пъти. Трябва да разберем защо изоставаме в иновациите и ефективността и да прескочим трапа – а не да повторим грешката и да изостанем дори по-бързо от Западна Европа.

Защото Западна Европа има натрупан капитал от 200-300 години капитализъм, а България не може да събере и 70 години.

4. Намалявайки мотивацията за създаване на нови предприятия и чуждестранни инвестиции, приходите от данък дивидент дори може да намалеят – големите съществуващи бизнеси ще реинвестират печалбите, а нови инвестиции на зелено просто няма да се правят. Тогава синдикати и политици ще се насочат към повишаване на следващия данък.

БСП трябва да разберат, че България просто не е натрупала капиталите на Западна Европа, които да й дадат достатъчно дебел буфер за грешки. Радикално левите политики у нас не създават само пропуснати възможности, а директно унищожават благосъстояние и водят до дългове, инфлация и румънски сценарий.

*За графиката съм използвал изкуствения интелект на Илън Мъск, вместо да възлагам на екип юристи и икономисти да работят половин ден. Но държавната администрация за изкуствен интелект не е чула, иначе можеше да е с 50% по-малка.“

Кирил Домусчиев КРИБ Данък дивидент Драгомир Стойнев БСП Сива икономика Инвестиции
Последвайте ни
Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

Мъж преби жена си в Кърджали, счупи ѝ челюстта

Мъж преби жена си в Кърджали, счупи ѝ челюстта

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 6 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 8 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 8 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 8 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна

Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна

Свят Преди 9 минути

Там силите на Киев предприеха контраофанзива срещу руската армия

Илон Мъск иска да блокира слънцето, за да ограничи глобалното затопляне

Илон Мъск иска да блокира слънцето, за да ограничи глобалното затопляне

Любопитно Преди 12 минути

Сателитите с изкуствен интелект ще могат да правят „малки корекции“ в това колко от слънчевата енергия ще достига до Земята, което ще има охлаждащ ефект върху планетата

Дейвид Бекъм

Сър Дейвид! Крал Чарлз удостои Бекъм с рицарско звание

Любопитно Преди 53 минути

Облечен в костюм, ушит специално за повода от неговата съпруга – модната дизайнерка Виктория Бекъм – бившият футболист беше посрещнат от крал Чарлз III в Уиндзор

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Любопитно Преди 1 час

Съдът решава дали да отстрани кмета на Минерални бани от поста му

Съдът решава дали да отстрани кмета на Минерални бани от поста му

България Преди 1 час

На Мюмюн Искендер са повдигнати 4 обвинения за имотна вреда на общината

Дик Чейни: Архитектът на американската мощ

Дик Чейни: Архитектът на американската мощ

Свят Преди 1 час

В последните години от живота си обаче Чейни, все още твърд консерватор, беше до голяма степен изключен от партията си заради острата си критика към президента Доналд Тръмп

<p>Гутериш е &quot;дълбоко обезпокоен&quot;</p>

Гутериш призова: Спазвайте мирното споразумение в Газа

Свят Преди 1 час

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа, имащо за цел да преустанови разрушителната война между Израел и "Хамас"

11-годишно дете е ранено при стрелба в Брюксел

11-годишно дете е ранено при стрелба в Брюксел

Свят Преди 1 час

Разследващите са намерили около 15 гилзи на мястото на инцидента

България и РСМ подписват споразумение за изграждане на железопътен тунел

България и РСМ подписват споразумение за изграждане на железопътен тунел

България Преди 1 час

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор VIII

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

„Няма нищо подобно на пазара в момента“

Най-възрастният мъж в Германия почина на 110 години

Най-възрастният мъж в Германия почина на 110 години

Свят Преди 1 час

Роденият на 2 септември 1915 г. Хайдле преживява най-големите сътресения на 20-ти век

Професор от Харвард: Правилото за 8 часа сън е „глупост“

Професор от Харвард: Правилото за 8 часа сън е „глупост“

Любопитно Преди 1 час

Хората без съвременна електрическа светлина типично спят по шест до седем часа без дрямка, а големите извадки показват най-нисък риск за смъртност около седем часа, а не осем

<p>Заплита се мистерията с войника, взривил се пред хотел &bdquo;Тръмп&ldquo;</p>

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Свят Преди 1 час

Разследването разкри нови детайли за действията и мотивите на американския спецвойник, но манифестът му остава засекретен

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Любопитно Преди 2 часа

Мейсън Темз успя да повтори това, което единствено Джим Кери направи през 90-те

Дик Чейни

Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Свят Преди 2 часа

Защо не ядем чайки и лебеди?

Защо не ядем чайки и лебеди?

Любопитно Преди 2 часа

Чарлз Дарвин първи предполага, че днешните кокошки произхождат от червен джунглов петел

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Левски отправи голяма молба

Gong.bg

Ясни са съперниците на "лъвиците" за СП в Бразилия

Gong.bg

Почина Дик Чейни - архитектът на „войната срещу терора“

Nova.bg

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха първите български евробанкноти (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg