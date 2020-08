Къде и защо са ходели на училище по време на испанския грип?

Т ова не е първият път, когато световните лидери трябва да решат дали училищата да бъдат отворени по време на пандемия. По време на испанския грип през 1918 г., въпреки че светът тогава е много различно място, дискусията дали училищата да бъдат отворени, е също толкова разгорещена, както и сега.

Тогава пандемията отнема живота на приблизително 50 милиона души по целия свят, включително на 675 000 американци, според Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията.

