Златна броня вместо рокля: Булка от Дубай взриви мрежата с невиждан лукс

В идео на жена, облечена в „златна броня“, събра милиони гледания в социалните мрежи, разделяйки мнението на интернет потребителите на две: възхищение от неземния лукс или критика към кича и екстравагантността?

Трудно е да се игнорира мащабът на позлатата в клип, който в момента буквално взривява социалните мрежи. На кадрите се вижда жена, покрита с толкова много злато, че прилича повече на митична фигура, отколкото на традиционна булка. Видеото, споделено първоначално от базирана в ОАЕ страница, моментално постави въпроса – реалност ли е това или просто умела илюзия?

Жената в центъра на дебата е идентифицирана като индонезийската влогърка Oleve Love. Тя е накичена с масивна корона, солиден нагръдник, тежък колан и дори специални напръстници, които изглеждат по-скоро като златна броня, отколкото като фини бижута.

Докато броят на гледанията растеше, скептицизмът на интернет потребителите също се увеличи. В коментарите под публикацията много потребители започнаха да правят „математически изчисления“ за теглото на подобен тоалет.

Тегло: Мнозина отбелязват, че ако това беше истинско масивно злато, тежестта му би приковала човека към пода, правейки движението невъзможно.

Материал: Появиха се предположения, че става дума за позлатени елементи или висококачествени имитации, предназначени за сцена.

Съмнения: Теорията за „истинска сватба" беше разколебана, когато в профила на самата Oleve Love се появиха кадри, на които „златният" тоалет включва и сребърни детайли, както и златни кюлчета, които все още са в пластмасовите си опаковки.

Това накара мнозина да вярват, че кадрите са част от креативна фотосесия или пародийна концепция, осмиваща свръхлукса, с който често се асоциира Дубай.

Културата на златото в „Града на златото“

Въпреки съмненията за автентичността на конкретния тоалет, идеята не е изцяло извън границите на възможното за региона. Дубай неслучайно е наричан „Градът на златото“.

В много близкоизточни и южноазиатски култури златото не е просто моден избор, а сериозна инвестиция и символ на социален статус. Сватбените бижута в тези традиции умишлено са тежки и сложни, служейки като демонстрация на богатство и дар за булката.

Независимо дали „златната булка“ е истинска, или е продукт на стилизирана рекламна кампания, тя постигна целта си: да накара целия свят да говори за нея, натискайки бутона „repeat“ отново и отново, за да се увери в това, което вижда. Засега мистерията остава част от забавлението в мрежата.