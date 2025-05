Златен глобус 2026: Въвеждат нова категория за най-добър подкаст

Н аградите „Златен глобус“ ще включат нова категория, която за първи път ще отличава постижения извън киното и телевизията – най-добър подкаст на годината. Това стана ясно от официално прессъобщение, разпространено в сряда, съобщава CNN.

Премиерата на новата категория ще бъде на следващата церемония, която е насрочена за 11 януари 2026 г.

В изявлението се подчертава, че целта на новото отличие е да отдаде заслужено внимание на „изключителните и разнообразни таланти в подкастинг индустрията“, като част от стремежа на Златните глобуси да отразяват „пълния спектър на развлекателната индустрия, съобразен със съвременната публика и глобалните потребителски навици“.

„С развитието на развлекателния свят сме развълнувани да признаем новите форми на разказване на истории“, заяви президентът на Златните глобуси Хелън Хьоне.

Тя добави: „Като почитаме постижения както в аудио, така и във визуалните подкасти, се стремим да останем верни на традициите си, като същевременно отваряме пространство за нови гласове и формати.“

Според обявените до момента критерии, в категорията ще се състезават само най-добрите 25 подкаста, от които ще бъдат номинирани шест. Допустими ще бъдат разказвателни, видео, интервю и новинарски подкасти, потвърди представител на наградите пред CNN.

Очаква се пълният набор от критерии за допустимост да бъде оповестен в следващите седмици.

