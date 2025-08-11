Любопитно

Жан-Клод Ван Дам е претърпял операция на гърба

Актьорът е бил приет в болница близо до Монпелие, където е претърпял операция на гърба на 9 август

11 август 2025, 13:55
Жан-Клод Ван Дам е претърпял операция на гърба
Източник: Gulliver/Getty Images

64-годишната белгийска и световна кинозвезда Жан-Клод Ван Дам е бил опериран в клиника в Еро поради проблеми с гърба.

Актьорът е бил приет в болница близо до Монпелие,  където е претърпял операция на гърба на 9 август. Д-р Серж Константин, който притежава клиниката, в която е хоспитализиран специалистът по бойни изкуства, потвърди информацията за хирургическата намеса.

"Обикновено не разкривам самоличността на нашите пациенти по време на престоя им. Но да, мога да потвърдя, че той беше при нас в продължение на осем дни", каза той пред регионалния всекидневник "Миди Либр". 

Източник: Gulliver/Getty Images

Актьорът стана световно известен с филма „Кървав спорт“ през 1988 г., и през цялата си кариера има сериозни здравословни проблеми.

Самият Жан-Клод Ван Дам признава, че е бил пристрастен към кокаина, като в най-мрачните си дни е харчил до 10 000 долара седмично за този наркотик. Това пристрастяване вероятно е свързано с биполярното му разстройство, за което той говори през 2011 г.  

Източник: БГНЕС    
Жан Клод Ван Дам Операция Здравословни проблеми Бойни изкуства Актьор Кинозвезда Гръб Пристрастяване Биполярно разстройство Болница
