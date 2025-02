Жабите, които се раждат през устата на бащите си

З астрашени жаби, прочути с нетрадиционния си подход към отглеждането на потомството, „родиха“ 33 малки във Великобритания като част от спешна мисия за спасяване на вида от опустошителното гъбично заболяване.

Поповите лъжички на Дарвинските жаби, открити от Чарлз Дарвин през 1834 г., се развиват във вокалните торбички на бащите си и се „раждат“ през устата им като малки жабчета.

Няколко мъжки екземпляра предприеха невероятно пътуване от 11 265 км., пътувайки с лодка, самолет и кола, за да достигнат Лондонския зоопарк от техния отдалечен остров край южния бряг на Чили. Целта на това пътешествие е да стабилизира застрашената им популация в плен, докато усилията на природозащитниците за възстановяване на горския им дом започнат да дават резултати и отново стане безопасен.

Те са в опасност от често срещано заболяване - хитридиомикоза.

Хитридиомикозата на земноводните е гъбично заболяване, което е засегнало най-малко 500 вида земноводни, и е признато за едно от най-опустошителните инфекциозни заболявания в света.

През 2023 година проучвания потвърдиха, че смъртоносната гъба хитрид е достигнала популациите на жабите на Южен Дарвин в горите на Парк Тантауко в южно Чили. Жабите са изключително уязвими към инфекцията и наблюдаваните популации са намалели с 90% само за една година.

Darwin’s frog (or brooding frogs) is only known from the temperate forests of southern Chile and just into Argentina, and they are well camouflaged to look like the Chilean bamboo and monkey puzzle leaves found on the forest floor where they live

