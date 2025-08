Защо марсоходът Curiosity спря да пее "Честит рожден ден"

Н а 5 август 2012 г. НАСА осъществи кацането на марсохода Curiosity на Марс – дата, която оттогава се отбелязва като негов рожден ден.

Въпреки това, едва година по-късно празненствата придобиха необикновен обрат и бързо станаха сензационни в интернет. Екипът на мисията накара марсохода сам да изпълни песента „Честит рожден ден“.

Робот, който сам пее „Честит рожден ден“ за себе си, превърна Curiosity в нещо много повече от просто марсоход с ядрен двигател на друга планета. Той стана „някой“.

NASA's Curiosity rover singing happy birthday to itself makes me so sad https://t.co/3jRcBO1ab9 pic.twitter.com/E0F2gJhIXk