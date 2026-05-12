Любопитно

Защо къщите на гръцките острови са сини и бели? Причините ще ви изненадат

Докато туристите се любуват на романтичните цветове на Санторини и Миконос, историята зад тях е свързана с оцеляване в жегата, пандемия от холера и държавни укази

12 май 2026, 08:41
С анторини и Миконос са разпознаваеми по целия свят със своята специфична архитектура – ослепително бели стени и наситено сини врати. Но докато днес това е магнит за туристи и инфлуенсъри, причините за тази цветова схема нямат нищо общо с естетиката, а се крият в практически нужди, пандемия от холера и дори военна диктатура.

Мнозина вярват, че синьото и бялото са избрани, за да съответстват на цветовете на гръцкото знаме или да прелеят в нюансите на морето и небето. Реалността обаче е свързана с оцеляването в суровите условия на Цикладските острови.

Естествен „климатик“ срещу жегата

Първоначално повечето домове на острови като Миконос, Парос и Наксос са били строени от камък. Тъй като дървесината е била дефицит на скалистите егейски терени, камъкът е бил логичният избор.

Тъмният цвят на скалите обаче създавал проблем през горещото гръцко лято. Стените абсорбирали слънчевата светлина и вътрешността на къщите ставала непоносимо гореща. Затова местните жители започнали да боядисват камъните в бяло, за да отразяват слънцето и да поддържат по-ниски температури в помещенията.

Холерата и ролята на варта

През 1938 г. Гърция е изправена пред епидемия от холера. По време на диктатурата на Йоанис Метаксас е издадена национална заповед всички островни домове да бъдат варосани.

Причината е практична: боята, използвана по това време, съдържала варовик (вар), който е силен дезинфектант. Гражданите трябвало да варосват къщите си, за да помогнат за санирането на домовете и да ограничат разпространението на болестта.

Защо точно синьо?

Въпреки че синьото доминира, на много острови могат да се видят акценти в червено, зелено или кафяво. Синьото обаче става масово заради ниската си цена.

Рибарите и моряците боядисвали прозорците и капаците си с това, което им оставало след боядисването на лодките. Синята боя била най-евтина – тя се правела от смес от варовик и почистващ продукт на прах, наречен „лулаки“ (вид синя боя за пране), който се намирал във всеки дом.

Военната диктатура налага закона

Емблематичният вид на гръцките острови става задължителен по време на военната хунта, която завзема властта през 1967 г. Режимът вярвал, че цветовете на знамето ще вдъхновяват патриотизъм и ще отразяват гръцкия национализъм.

През 1974 г. е приет закон, който официално изисква къщите на островите да бъдат в синьо и бяло.

Наследството днес

Днес тези строги разпоредби са разхлабени, но много островитяни продължават да поддържат традицията. Причината вече не е само практична или политическа – синьо-белият пейзаж се е превърнал в световна марка, която носи милиарди приходи от туризъм всяка година.

Източник: Greek Reporter    
