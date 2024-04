Можем ли да умрем, ако висим с главата надолу?

З ачервено лице, присвити очи, пулсиране в ушите: да висиш с главата надолу не е приятно преживяване, но колко опасно може да бъде наистина да висиш неправилно?

Истината е, че е възможно да умрете от висене с главата надолу, тъй като позата оказва прекомерен натиск върху някои органи. Човешкото тяло наистина е еволюирало, за да бъде по определен начин нагоре.

