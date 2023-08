Забавно изследване: Гъделичкат плъхове с научна цел

З а някои плъховете са заплаха, но за други те са очарователни малки сладури, перфектни за домашен любимец. Учените вече са установили, че дял от мозъците на плъховете, наречена периакведуктално сиво (PAG), е от решаващо значение за „смеха“ и игривостта им, когато бъдат гъделичкани.

Игрите са необходими за развитието и формирането на връзки както при животните, така и при хората. Въпреки това, това все още е едно от поведенията, които най-малко разбираме, особено що се отнася до това какви невронни пътища контролират на игривостта при животни или хора.

„Ние знаем, че вокализацията като смеха е много важен аспект от играта, което подкрепя идеята, че има някакъв сигнал в мозъка, регулиращ това поведение“, каза старши автор на статията Майкъл Брехт. „Например, децата проверяват за смях, когато играят и се бият се помежду си. Ако техният приятел вече не се смее, те спират да се карат.“

Изследвали плъхове, защото в миналото се знаело, че плъховете „се кикотели“, за да покажат, че им харесва да бъдат гъделичкани. По време на това проучване те трябвало да се уверят, че всички плъхове са спокойни, тъй като е известно, че те са по-малко склонни да играят, ако са стресирани или тревожни. И така, изследователите позволили на плъховете да опознаят новата си среда за няколко дни, след което започнал експериментът с гъделичкането. Учените следели времето за възпроизвеждане за висок тон, който им показвал, че се „смеят“, за да се уверят, че плъховете се забавляват!

