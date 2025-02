Възрастна жена стана ескорт след 40 години религиозен живот

Е скорт работничките са предимно млади и красиви жени и по някаква причина се смята, че по-възрастни жени не са търсени. Този мит обаче беше опроверган от 72-годишна британка, която вече е успяла да изплати ипотеката си благодарение на доходите си като ескорт.

Коя е Каролайн Вий и защо тя стана ескорт след 40 години религиозен живот, казва The Sun.

Каролайн Вий сега е на 72 години и е в секс индустрията от почти 8 години. Преди две години тя призна, че вече е била с над 1000 мъже.

Pensioner who left Christianity to become escort at 72 has never been happier https://t.co/TsklAD5SZm pic.twitter.com/9LRE3INmst