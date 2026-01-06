Храната, сервирана на Critics Choice Awards, предизвика вълна от подигравки (СНИМКА)

С езонът на наградите официално се завърна с пълна сила, след като в неделя се проведоха наградите Critics Choice Awards за 2026 г. От Леонардо ди Каприо до Тимъти Шаламе – десетки звезди присъстваха на престижното събитие, водено от Челси Хандлър.

Но сред всички теми за разговор от вечерта, много потребители насочиха вниманието си към храната, сервирана на церемонията по награждаването. Повод за това стана публикация на репортера Кайл Бюканън, който сподели снимка в близък план на вечерята, която той и останалите гости получили.

Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон

„Здравейте от наградите Critics Choice Awards и нашата вечеря, тази чиния с предястия. Следете за актуализации...“, написа той към кадъра, на който се вижда чиния с брускети, грозде, сирена и шишчета.

Hello from the Critics Choice Awards and our dinner, this snack plate. Follow along for updates… pic.twitter.com/e5RKwiIdcZ — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 4, 2026

Реакциите не закъсняха. „Тази чиния е толкова тъжна. Дори не е поднесена особено добре“, написа един потребител в Twitter. Друг се пошегува: „Не знаех, че има зайци.“

„Изглежда сякаш е купено за 14 долара с полет на United Airlines от Чикаго до Хюстън“, коментира трети, а още един добави: „Трябваше да изберат нещо по-сериозно за вечеря.“

От друга страна, част от хората сметнаха, че чинията изглежда напълно прилично. „Това всъщност изглежда вкусно“, написа един потребител в Reddit, докато друг добави: „Честно? Да, да. Това е перфектната чиния от типа „Гладен съм, но трябва да внимавам, нека хапна нещо наистина набързо“.“

Интересното е, че този обществен дебат се появи малко след като звездата от сериала „Основно училище „Абот““ Джанел Джеймс се пошегува с липсата на храна по време на вечерта в своята благодарствена реч, когато прие наградата за най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал. „Най-хубавото на това да бъда номинирана четири пъти е, че най-накрая осъзнах, че никога няма да ни нахранят на това събитие. Всяка година ще има грозде и сладолед, но това компенсира всичко!“, пошегува се тя от сцената.

A “Sad” Photo Of The “Snack Plate” Served For Dinner At The Critics Choice Awards Is Going Viral https://t.co/DanXPbvSaT — BuzzFeed (@BuzzFeed) January 5, 2026

Това не е първият път, в който храната, сервирана на наградите Critics Choice Awards, предизвиква бурни реакции сред гостите. През 2024 г. Опра Уинфри беше запомнящо се шокирана, след като ѝ сервираха това, което беше описано като „пица в торбичка“, а филмовата продуцентка Джен Д’Анджело по-късно написа онлайн: „Абсолютно отвратителна 3D-принтирана пица с д*пе“.